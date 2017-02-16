Индекс ММВБ сегодня продолжит совершать колебания вблизи текущих уровней - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $55.7 за баррель после публикации данных статистики о существенном росте запасов нефти в США, который отчасти обусловлен сезонным эффектом проведения профилактических работ на НПЗ. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе предыдущего закрытия индекса ММВБ (2137 пунктов), предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит совершать колебания вблизи текущих уровней под влиянием перманентных изменений внешнего фона", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.