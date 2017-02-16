Возможно удержание пары доллар/рубль под отметкой 58 рублей - InstaForex

"Сегодня опасения вербальных интервенций будут оставаться "на сцене", что будет сдерживать попытки возобновления роста рубля. Однако доллар, который заметно скорректировался после эмоционального ралли на международном рынке Форекс, может "умерить пыл", что вкупе с потенциальной стабилизацией Brent в районе 56 создаст условия для того, чтобы удержать пару под отметкой 58 руб., пробой которой не исключен в конце торговой пятидневки на потенциальной фиксации прибыли", - полагает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.