Пока рынок верит ОПЕК, нефть будет игнорировать сигналы из США - eToro

Большую часть торгов среды баррель Brent пребывал под давлением и только на вечерней сессии попытался вернуться выше отметки 56. В целом же, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас, значимых изменений в сырьевом сегменте не произошло, что и объясняет ограниченный торговый диапазон по активу в течение двух последних дней.

Основное давление на котировки оказало широкомасштабное укрепление доллара. Игроки все активнее открывают "длинные" долларовые позиции в ответ на агрессивные сигналы ФРС и благоприятные экономические показатели. И улучшение настроений в отношении американской валюты создает дополнительные понижательные риски для Brent, которая и без того не решается "покуситься" на уровень 57.

Что же касается статистики по запасам энергоносителей в США, очередной внушительный прирост объемов уже никого не удивляет. По данным Американского института нефти запасы увеличились почти на 10 млн барр., что практически совпало с официальной оценкой Минэнерго, отразивший увеличение запасов на 9,5 млн. против гораздо более скромного прогноза в 3,5 млн. Уже привыкнув к таким цифрам, нефть практически не отреагировала на релиз.

"Такое поведение нефти является очередным подтверждением того, что рынок решительно настроен на рост актива благодаря усилиям ОПЕК+, игнорируя сигналы от сланцевой индустрии США. Пока картель никак не скомпрометировал себя, цены продолжают получать "подпитку", рассчитывая на эффективность мер по сокращению добычи. Но если появятся какие-то риски или сомнения в добросовестности ОПЕК, рынок будет чувствительно и бурно реагировать на подобные известия о стремительном наращивании запасов и бурения в Штатах", - обращает внимание специалист eToro.