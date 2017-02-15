Рубль к вечеру частично отыграл дневные потери на фоне развернувшейся вверх нефти

Москва. 15 февраля. Доллар США и евро немного подрастают в ходе вечерней сессии в среду на "Московской бирже"; рубль, упавший в середине дня на фоне сообщений о предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина с главой Минэкономразвития, к вечеру отыграл часть потерь благодаря развернувшейся вверх нефти.

Курс доллара США составил 57,325 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 21,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (в середине дня доллар достигал 57,9075 руб./$1). Евро при этом стоил 60,63 руб./EUR1, повысившись на 23 копейки (в середине дня евро достигал 61,13 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 22,31 копейки, до 58,81 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", ухудшению настроений на внутреннем валютном рынке в середине дня могли способствовать ожидания встречи главы государства с главой Минэкономразвития, на которой должна была обсуждаться, в том числе, и ситуация с рублем. Однако по итогам встречи не было сделано никаких конкретных заявлений, что в итоге успокоило рынок. При этом президент РФ Владимир Путин призвал министра экономического развития Максима Орешкина в постоянном режиме заниматься контролем над уровнем инфляции совместно с коллегами по правительству, ЦБ, администрацией главы государства и руководством регионов.

Кроме того, вечером в среду поддержку нацвалюте оказали развернувшиеся вверх цены на нефть, несмотря на рост запасов в США. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 0,34% - до $56,16 за баррель. Котировки фьючерсных контрактов на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднялись на 0,34% - до $53,89 за баррель. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9,527 млн баррелей и достигли 518,119 млн баррелей, сообщается в отчете министерства энергетики страны.

Начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов отметил, что с утра рубль демонстрировал агрессивное укрепление, пробив отметку в 57 руб./$1 и достигнув 56,59 руб./$1. "В дальнейшем последовала коррекция рубля, основными факторами которой выступили укрепление доллара на всех мировых рынках и неспособность нефти закрепиться выше $56 за баррель. Однако основным драйвером снижения рубля стало заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о возможном обсуждении вопроса стоимости рубля на встрече президента Владимира Путина с министром экономического развития Максимом Орешкиным", - отметил он.

Р.Фролов напомнил, что годом ранее, когда аналогичный вопрос возникал в последний раз, рубль потерял довольно много: национальная валюта отошла от максимумов и сильно скорректировалась. "Возможно, участники торгов решили воздержаться от продолжения агрессивных покупок рубля до встречи и посмотреть, что будет. Кроме того, на динамику рубля могло повлиять ожидание сегодняшних данных по запасам нефти от министерства энергетики США", - считает он.

Аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков поддержал тезис о том, что слова пресс-секретаря президента РФ Д.Пескова оказали существенное влияние на настроения участников торгов. "Они могут быть свидетельством того, что долговременное укрепление рубля беспокоит не только Минфин, но и администрацию президента, что сокращает время ожидания действий ЦБ РФ", - пояснил он. Аналитик также отметил, что "обеспокоенность крепким рублем в администрации президента является более мощным сигналом рынку, чем желания Минфина, но все же пока полностью нельзя сбрасывать со счетов возможность дальнейшего укрепления национальной валюты. Налоговый период и высокая ставка ЦБ РФ могут еще преподнести сюрпризы".

В свою очередь, по мнению старшего аналитика компании "Альпари" Анны Бодровой, тот факт, что рубль на торгах в среду отступает в парах с иностранными валютами, не меняет общую расстановку сил. "Пока не изменится конъюнктура или пока доллар не достигнет важной поддержки, тренд не развернется. Сегодняшний отскок по доллару не стоит воспринимать излишне оптимистично, так как пока у него нет фундаментальных подтверждений. Это значит, что цель снижения американской валюты к 55-56,5 руб./$1 остается актуальной", - считает она.

Ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, напротив, полагает, что доллар США на внутреннем валютном рынке нащупал "дно" в районе 56,55 руб./$1, после чего сделал крюк. "В рамках коррекции американская валюта вернулась на уровень 57,5 руб./$1, где на завершающем этапе торгов, вероятно, попытается зафиксироваться. Ускоренное укрепление рубля, отмечавшееся в последние дни, имеет сугубо спекулятивное свойство, при отсутствии фундаментальных предпосылок для такого движения. Теперь у нас появились основания предполагать, что рубль начнет поиск равновесной точки в новом торговом диапазоне", - полагает она.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 16 февраля на 96,69 копейки, до 56,7719 руб./$1, и опустил курс евро на 1,22 рубля, до 60,0249 руб./EUR1. Основной причиной снижения официальных курсов стала негативная динамика доллара и евро, отмечавшаяся в начале дня и в момент фиксации Банком России курсов на следующий день.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 42,67 копейки по отношению ко вторнику и составил 57,1434 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды вырос на 23,12 копейки по отношению к 14 февраля и составил 57,2898 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $7 млрд 398,174 млн, из которых $1 млрд 559,814 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $5 млрд 838,36 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 90,59 копейки по отношению ко вторнику - до 61,1974 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды вырос на 64,2 копейки по отношению к 14 февраля и составил 61,416 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR763,867 млн, из которых EUR254,286 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR509,522 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду немного повысились по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.), составив 10,41% годовых, на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 10,41% годовых. Ставки МБК на срок 3-6 месяцев остались неизменными на уровне 10,5% годовых, а ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п., составив 10,47% годовых.