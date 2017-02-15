Рынок акций РФ в среду просел 6-й день подряд по ММВБ, несмотря на коррекцию рубля вниз

Москва. 15 февраля. Рынок акций РФ в среду попытался подрасти по индексу ММВБ на фоне локальной коррекции перегретого рубля, однако завершил день в "минусе" шестые торги подряд; динамика blue chips оказалась смешанной на фоне общемирового фондового ралли и отскока нефти вверх.

По итогам торгов индекс ММВБ просел до 2137,08 пункта (-0,2%, утром индекс падал ниже 2110 пунктов, а днем превышал 2155 пунктов), индекс РТС просел до 1172,59 пункта (-0,1%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,2%.

Доллар вырос до 57,38 рубля (+0,28 рубля), утром курс падал до 56,55 рубля - минимума с июля 2015 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил днем в среду, что тема укрепления рубля будет подниматься в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с министром экономического развития Максимом Орешкиным, которая была запланирована на вечер среды.

Президент РФ В.Путин призвал М.Орешкина в постоянном режиме заниматься контролем над уровнем инфляции совместно с коллегами по правительству, ЦБ, администрацией главы государства и руководством регионов.

В лидерах роста выступили акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+2,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6%).

Подешевели бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%).

Индексы в США накануне обновили максимумы на фоне роста акций банков, поскольку глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен заявила банковскому комитету Сената, что дальнейшее повышение процентных ставок в США будет целесообразным, если экономика сохранит курс на подъем.

Дж.Йеллен также задала высокую планку сокращению активов на балансе Федрезерва, объем которых превышает $4,5 трлн, тем самым убедив аналитиков, что вряд ли этот шаг будет предпринят в текущем году. По словам Дж.Йеллен, ФРС нацелена на повышение процентных ставок для сохранения равновесного состояния экономики, а не на сокращение вложений в бонды.

Ранее во вторник глава Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер, один из самых последовательных сторонников ужесточения денежно-кредитной политики в США, заявил, что практически все макроэкономические показатели указывают на необходимость повышения базовой ставки в США.

В среду выросла фондовая Азия во главе с Японией (+1,1%) на ожиданиях подъема ставок ФРС, плюсует Европа (FTSE, S&P 350 прибавляют 0,3-0,4%) и продолжилось ралли в США (индекс S&P 500 подрос еще на 0,1%).

В США в среду вышла статистика, говорящая в пользу скорого повышения процентной ставки Федрезерва, что поддержало рост доллара на Forex. Так, потребительские цены в США в январе выросли на 0,6% при прогнозах роста на 0,3%, а индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале подскочил до 18,7 пункта при прогнозах роста до 7 пунктов с январских 6,5 пункта. Объем промпроизводства в США в январе уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ожидалось снижение на 0,4%.

На нефтяном рынке в среду цены проседали на данных Американского института нефти (API), указавших на увеличение ее товарных запасов в США на 9,94 млн баррелей за прошлую неделю. Вышедшая в среду статистика Минэнерго США о запасах сырья также оказалась негативной для нефти (резервы нефти и бензина выросли сильнее ожиданий), однако цены начали корректироваться вверх.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $56,18 за баррель (+0,4%), мартовская цена WTI - $53,94 за баррель (+0,4%).

По оценкам Bloomberg, даже если картель ОПЕК продолжит соблюдать договоренности более чем на 90%, а этот показатель является самым высоким в его истории, предложение нефти на рынке будет превышать спрос на 800 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, на мировых фондовых площадках сохраняется позитивная динамика, индекс доллара США поднялся до 101,4 пункта после озвученной главой ФРС США позиции об уместности повышения ставки в том случае, если американская экономика продолжит динамичный рост.

Доллар на "Мосбирже" нащупал "дно" в районе 56,55 руб./$1 и отскочил в район 57,5 руб./$1. Ускоренное укрепление рубля в последние дни было вызвано сугубо спекулятивными причинами в отсутствие фундаментальных предпосылок для такого движения. Теперь есть основания предполагать, что рубль начнет поиск равновесной точки в новом торговом диапазоне - в коридоре 57-59 руб./$1. Индекс ММВБ, который в последнее время двигался в зависимости от динамики рубля, также скорректировался после утреннего провала и вернулся к отметке 2140 пунктов. При этом восходящий тренд на отечественном фондовом рынке остается актуальным, но он будет сохранен только в условиях стабилизации рубля на достигнутых уровнях, считает аналитик.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, утром рынок снижался из-за укрепляющегося рубля и разочарований в перспективах налаживания отношений между США и РФ, однако затем индекс ММВБ выходил в "плюс" на возросших объемах торгов. Толчком к росту послужили новости о том, что курс национальной валюты может быть одной из тем обсуждения во время встречи министра экономического развития с президентом РФ.

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,5%) подросли на отчете по МСФО (чистая прибыль в 2016 году выросла в 2,6 раза, до $1,111 млрд) и рекомендациях менеджмента совету директоров одобрить увеличение доли прибыли, направляемой на дивиденды, до 60%. Движения в рубле привели к тому, что в числе лидеров роста оказались бумаги многих экспортеров, а в аутсайдерах оказались бумаги компаний внутреннего рынка.

Заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова оказали существенное влияние на настроения участников торгов, так как могут быть свидетельством того, что долговременное укрепление рубля беспокоит не только Минфин, но и администрацию президента, а это может сократить "время ожидания" действий ЦБ РФ. Впрочем, выступая перед законодателями, глава ЦБ Эльвира Набиуллина не стала затрагивать тему крепкого рубля. Она лишь подчеркнула, что текущие условия кредитования вполне соответствуют ситуации в экономике, а уровень инфляции в 4% будет достигнут к концу 2017 года. В какой-то мере это можно считать косвенным сигналом о том, что Центробанк не стремится к какому-либо жесткому регулированию курса нацвалюты. Тем более что ослабление рубля может спровоцировать разогрев инфляционных ожиданий.

Обеспокоенность крепким рублем в администрации президента - это сигнал рынку мощнее, чем желания Минфина, но все же пока полностью нельзя сбрасывать со счетов возможность дальнейшего укрепления, так как налоговый период и высокая ставка ЦБ РФ могут еще преподнести сюрпризы.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, в среду покупки акций выглядели слишком скромными, чтобы говорить о предпосылках развития восходящего импульса всего рынка. Рубль обновил новые максимумы, но резко скорректировался на разговорах о намерении В.Путина обсудить динамику курса валюты с главой Минэкономразвития.

"Газпром нефть" подписала соглашение о неразглашении с Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC), а также с норвежской DNO и таиландской PTEEP. В течение шести месяцев компания должна сделать предложения по развитию месторождения "Шангуле", которое планируется разрабатывать в два этапа.

По оценке аналитика УК "Альфа-Капитал" Андрея Шенка, в центре внимания рынков остается президент США Дональд Трамп и три направления, озвученные им в ходе предвыборной компании: снижение налогов, фискальное стимулирование и смягчение регулирования. На 28 февраля назначено представление большой налоговой реформы. Пока трудно судить, насколько серьезным будет снижение налоговой нагрузки, но любое движение в этом направлении воспринимается рынком как позитивный сигнал. Также обсуждается возможность пересмотра закона Додда-Франка, запрещающего банкам совмещать инвестиционную и розничную активность. На этом фоне стал расти интерес к банковским бумагам, и сектор оказался в лидерах роста.

ФРС настроена продолжить повышение ставки в этом году, причем она будет действовать более агрессивно: Дж.Йеллен считает неразумным промедление в вопросе повышения ставок, так как в случае всплеска инфляции ставку придется повышать резко. А это может привести к рецессии и однозначно вызовет бурю на финансовых рынках. Соответственно, ФРС может начать дальнейшее повышение ставки еще до того, как рост цен, рассчитанный по индексу PCE, достигнет целевых 2%.

Пока заявления Дж.Йеллен привели лишь к небольшому укреплению доллара и росту доходностей госбумаг. "Аппетиты к риску" остаются очень высокими, и создается впечатление, что рынок игнорирует возможные риски, закладывая в цены только позитивные сценарии.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в снижении лидировали акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-16,1%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-11,1% и -15% "префы"), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-7,2%), ПАО "Единые Техно Системы" (MOEX: UTSY) (-6,7%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-5,2%), "Лента" (-4%).

Выросли бумаги АО "Медиахолдинг" (MOEX: ODVA) (+39,8%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+16,1%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+6,2%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (+3,3%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 39,741 млрд рублей (из них 11,243 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).