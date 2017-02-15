Цены евробондов РФ в среду снижаются вслед за UST после выступления главы ФРС в Сенате

Москва. 15 февраля. Котировки российских еврооблигаций в среду плавно снижаются вслед за падением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедшим после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен в Сенате. Дополнительное давление на мировые долговые рынки оказала опубликованная в среду в США макроэкономическая статистика, усилившая ожидания скорого повышения ставки Федрезервом. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 14 февраля, составив 120,16% от номинала, что соответствует доходности 2,38% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 14 февраля на 9 базисных пунктов - до 100,72% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 1,655% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США сузился на 3 пункта и составил 72,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему дню на 82 базисных пункта - до 112,75% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов и составила 5% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 92 базисных пункта - до 106,69% от номинала (доходность выросла на 6 пунктов и составила 5,01% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 22 пункта, до 104,51% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 4,16% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году не изменились в цене - 107,39% от номинала, что соответствует доходности 3,6% годовых.

"Сегодня котировки российских еврооблигаций демонстрируют плавное снижение вслед за падением стоимости базовых активов - US Treasuries. При этом облигации Казначейства США снижаются в цене второй день подряд, и если накануне их снижение было связано с выступлением главы ФРС Джанет Йеллен в Сенате, то в среду падение обусловлено публикацией новой порции макроэкономической статистики, которая способствовала росту вероятности скорого повышения ставок в США. Все это ведет к подъему доходности US Treasuries, которые тянут за собой и российские бумаги. Традиционно более заметное движение вниз демонстрируют "длинные" выпуски отечественных евробондов, в то время как изменения цен среднесрочных бумаг не столь заметные", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Александр Полютов.

"Сектор российских еврооблигаций сильно зависит от динамики базовых активов, так как сейчас очень высоки риски ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ. Об этом накануне говорила Джанет Йеллен, риторика ее речи и задала негативный тон движению US Treasuries. Российские же бумаги довольно сдержанно реагируют на эти негативные новости, и сильного падения на рынке пока нет. Дальнейшее движение наших бумаг будет зависеть как от ожиданий по ставке ФРС, так и от действий нового президента США Дональда Трампа по воплощению в жизнь своих предвыборных обещаний, в частности, по налоговой реформе", - считает А.Полютов.

Глава ФРС США Дж. Йеллен, выступая во вторник перед банковским комитетом Сената, заявила, что дальнейшее повышение процентных ставок в США будет целесообразным, если экономика сохранит курс на подъем. По ее словам, затягивать с ужесточением денежно-кредитной политики было бы неразумным со стороны Федрезерва, при этом повышение процентных ставок призвано сохранить равновесное состояние экономики. Ранее во вторник глава Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер, один из самых последовательных сторонников ужесточения денежно-кредитной политики в США, заявил, что практически все макроэкономические показатели указывают на необходимость повышения базовой ставки в США.

В среду был опубликован целый ряд важных статданных, которые в целом оказались позитивными. Розничные продажи в США в январе увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, существенно превзойдя средний прогноз аналитиков в 0,1%. Кроме того, темпы повышения показателя в декабре были пересмотрены в сторону увеличения - до 1% с ранее объявленных 0,6%. Розничные продажи без учета автомобилей в январе выросли на 0,8%, что стало максимальным повышением за последние четыре месяца.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе повысились на 0,6% по сравнению с декабрем и увеличились на 2,5% в годовом выражении. Годовая инфляция стала максимальной с февраля 2013 года. Аналитики в среднем ожидали роста первого показателя на 0,3%, второго - на 2,4%.

Кроме того, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале взлетел до максимальных с сентября 2014 года 18,7 пункта с 6,5 пункта в январе. Экономисты в среднем ожидали более умеренного повышения показателя - до 7 пунктов. Объем промышленного производства в США в январе уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как рынок прогнозировал более значительный спад - на 0,4%.