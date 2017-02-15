Позиции рубля, вероятнее всего, останутся сильными в условиях высоких цен нефть и подготовки к налоговому периоду - Бинбанк

"Даже с учетом сегодняшней коррекции по итогам трех дней текущей недели рубль, как и валюты многих других стран с формирующимися рынками, укрепляется по отношению к доллару. Интерес к активам развивающихся стран сохраняется несмотря на намек главы ФРС США на возможность повышения ставки на одном их ближайших заседаний, хорошую макроэкономическую статистику в США, скорое обнародование планов Д. Трампа в области реформирования налогообложения. Оптимизм на финансовых рынках представляется чрезмерным и близким к исчерпанию своего потенциала. Позиции рубля, вероятнее всего, останутся сильными в условиях высоких цен нефть и подготовки к налоговому периоду. Прогноз: 57-58.5 руб./долл.", - комментирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.