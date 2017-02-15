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Главная / Мнения аналитиков / Мы ожидаем сдержанного восстановления котировок Brent на фоне продолжения среднесрочного бокового тренда - Бинбанк
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15 февраля 2017 года 17:19
Мы ожидаем сдержанного восстановления котировок Brent на фоне продолжения среднесрочного бокового тренда - Бинбанк
"К середине недели трейдеры умерили свой оптимизм, вызванный выходом отчета ОПЕК о нефтедобыче в понедельник, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Данные отчета подтвердили ожидания выполнения сделки ОПЕК более чем на 90% странами картеля, котировки закрепились в коридоре $55,5-56,5. Однако у участников рынка сохраняются сомнения в способности всех участников сделки и дальше следовать взятым на себе обязательствам. Также предварительные данные о росте запасов нефти в США уже шестую неделю подряд сдерживают рост цен. В ближайшее время в фокусе выход официальных данных о запасах нефти, а также отчет о количестве буровых установок в штатах. По нашим ожиданиям, запасы нефти в США продолжат увеличиваться вместе с повышением буровой активности и в совокупности не позволят ценам перейти к уверенному росту. На стороне нефти остается положительный эффект от выполнения сделки ОПЕК и умеренно-позитивный новостной фон. Мы ожидаем сдержанного восстановления котировок на фоне продолжения среднесрочного бокового тренда, как итог, нефть в коридоре $55-57".
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15 февраля 2017 года 19:50
Москва. 15 февраля. Доллар США и евро немного подрастают в ходе вечерней сессии в среду на "Московской бирже"; рубль, упавший в середине дня на фоне сообщений о предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина с главой Минэкономразвития, к вечеру отыграл часть потерь благодаря развернувшейся вверх нефти. читать дальше
.15 февраля 2017 года 19:19
Москва. 15 февраля. Рынок акций РФ в среду попытался подрасти по индексу ММВБ на фоне локальной коррекции перегретого рубля, однако завершил день в "минусе" шестые торги подряд; динамика blue chips оказалась смешанной на фоне общемирового фондового ралли и отскока нефти вверх. читать дальше
.15 февраля 2017 года 18:32
Москва. 15 февраля. Котировки российских еврооблигаций в среду плавно снижаются вслед за падением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедшим после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен в Сенате. Дополнительное давление на мировые долговые рынки оказала опубликованная в среду в США макроэкономическая статистика, усилившая ожидания скорого повышения ставки Федрезервом. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно. читать дальше
.15 февраля 2017 года 18:22
"Доклад главы ФРС перед сенатом США оказал серьезное влияние на глобальный фондовый рынок, - комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Так курс доллара относительно основных валютных пар растет, а цены на гособлигации США и европейских стран... читать дальше
.15 февраля 2017 года 18:00
За последние несколько дней рубль ощутимо укрепился, курс к доллару оказывался ниже 57 рублей за доллар, причем это произошло при почти нейтральном рынке ОФЗ и снижающемся рынке акций, констатирует аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк. Да и Минфин продолжает покупать с рынка по USD100 млн в... читать дальше
.15 февраля 2017 года 17:34
Позиции рубля, вероятнее всего, останутся сильными в условиях высоких цен нефть и подготовки к налоговому периоду - Бинбанк
"Даже с учетом сегодняшней коррекции по итогам трех дней текущей недели рубль, как и валюты многих других стран с формирующимися рынками, укрепляется по отношению к доллару. Интерес к активам развивающихся стран сохраняется несмотря на намек главы ФРС США на возможность повышения ставки на одном... читать дальше
.15 февраля 2017 года 16:56
оллар растет уже 11-й день подряд на фоне возродившихся надежд на скорое повышение ставки ФРС после вчерашнего выступления Дж. Йеллен, которое носило на удивление "ястребиный" характер, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На этом фоне EUR/USD торгуется на новых... читать дальше
.15 февраля 2017 года 16:20
"В 16:30 мск будут обнародованы потребительская инфляция в США, а также индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка и розничные продажи, в 17:15 мск — промышленное производство в США, в 18:00 мск состоится выступление председателя ФРС Джанет Йеллен перед Комитетом по финансовым услугам Палаты... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:50
Москва. 15 февраля. Доллар США и евро, умеренно снижавшиеся в начале торгов на "Московской бирже", растут в среду днем; рубль перешел к снижению на заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что президент Владимир Путин затронет тему укрепления нацвалюты на встрече с главой Минэкономразвития. читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:40
Область 1,0500 является ключевой, ее прорыв приведет евро/доллар к циклическим минимумам - Saxo Bank
"Инвесторы не надеялись, что глава Федрезерва Джанет Йеллен скажет что-то новое, поэтому ее выступление было воспринято как признак решительного настроя, хотя на самом деле, ничего определенного она и не сказала. Между тем акцент на рисках, связанных с длительным сохранением низких ставок, вполне... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:15
ыход данных в Великобритании, свидетельствующих о замедлении темпов роста среднего заработка, оказал негативное влияние на курс фунта, констатируют специалисты Forexite. Курс фунт/доллар опустился до уровня 1.2418, что почти на 60 пунктов ниже сегодняшнего максимума. Курс фунт/иена опустился с... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:00
егодня золото торгуется преимущественно в "боковом" канале в "красной зоне" на отметке 1,225 между локальными уровнями сопротивления и поддержки, а именно недельной S1 на 1,219 и месячной РР на 1,232, отмечают специалисты Dukascopy Bank SA. На замедление роста цен на золото повлияли заявления... читать дальше
.15 февраля 2017 года 14:40
Рынок допускает, что подорожание рубля может подтолкнуть регулятора к более активному снижению процентных ставок - Sberbank CIB
Несмотря на подорожание доллара США после выступления Джанет Йеллен в Конгрессе, такие валюты как российский рубль, турецкая лира, южноафриканский ранд и бразильский реал вчера были вполне устойчивы, напоминают эксперты Sberbank CIB. Инвесторов, которые учитывают целый ряд других факторов (в... читать дальше
.15 февраля 2017 года 14:10
"Выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен во вторник показало, что в эти дни волнует рынок золота, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - С одной стороны, Йеллен заявила, что было бы «неразумно» поднимать ставки слишком медленно, и это оказывает давление на рынок... читать дальше
.15 февраля 2017 года 13:40
Характер торгов в последние дни свидетельствует о начале завершающей фазы укрепления курса рубля - Банк "Санкт-Петербург"
"В течение пяти дней продолжалось безудержное укрепление рубля, - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". - Активные продажи валюты экспортерами поддерживаются высоким спросом на рубли со стороны нерезидентов. Важно отметить, что укрепление рубля не поддерживается нефтью (котировки держатся... читать дальше
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