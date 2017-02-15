Мы ожидаем сдержанного восстановления котировок Brent на фоне продолжения среднесрочного бокового тренда - Бинбанк

"К середине недели трейдеры умерили свой оптимизм, вызванный выходом отчета ОПЕК о нефтедобыче в понедельник, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Данные отчета подтвердили ожидания выполнения сделки ОПЕК более чем на 90% странами картеля, котировки закрепились в коридоре $55,5-56,5. Однако у участников рынка сохраняются сомнения в способности всех участников сделки и дальше следовать взятым на себе обязательствам. Также предварительные данные о росте запасов нефти в США уже шестую неделю подряд сдерживают рост цен. В ближайшее время в фокусе выход официальных данных о запасах нефти, а также отчет о количестве буровых установок в штатах. По нашим ожиданиям, запасы нефти в США продолжат увеличиваться вместе с повышением буровой активности и в совокупности не позволят ценам перейти к уверенному росту. На стороне нефти остается положительный эффект от выполнения сделки ОПЕК и умеренно-позитивный новостной фон. Мы ожидаем сдержанного восстановления котировок на фоне продолжения среднесрочного бокового тренда, как итог, нефть в коридоре $55-57".