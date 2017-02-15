В случае утраты уровня 1,05 EUR/USD отправится в зону 1,0450 - eToro

Доллар растет уже 11-й день подряд на фоне возродившихся надежд на скорое повышение ставки ФРС после вчерашнего выступления Дж. Йеллен, которое носило на удивление "ястребиный" характер, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На этом фоне EUR/USD торгуется на новых 1-месячных минимумах, угрожая отметке 1.05, GBP/USD прессует ушла под 1.24, а USD/JPY подобралась к отметке 115.00.

Дополнительный толчок к росту американская валюта получила со стороны макростатистики. Свежий блок данных по розничным продажам и инфляции подтвердил устойчивость экономики страны и ее готовность к более агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики в этом году. В январе розничные продажи выросли на 0,4% м/м против прогноза 0,1%, причем показатель без учета автомобилей подскочили вдвое, до 0,8% при ожиданиях сохранения темпов роста на уровне 0,4%. Приятно удивила и инфляция. Базовый индекс потребительских цен, не учитывающий такие волатильные компоненты, как продовольственные товары и энергоносители, повысился от 2,2% г/г до 2,3%, вопреки ожиданиям замедления роста до 2,1%.

Сверхпозитивная статистика (особенно после воодушевляющих комментариев Йеллен) заметно увеличивает шансы повышения ставки в ближайшем будущем. И поскольку глава регулятора дала понять, что не исключает вероятность ужесточения уже на мартовском заседании, теперь рынки будут закладывать в цену этот сценарий, опять же опираясь на слова Йеллен о том, что затягивание с нормализацией политики таит в себе риски для экономики.

На этом фоне среднесрочные перспективы доллара заметно улучшаются. Недавно рынки стали сомневаться в том, что ФРС позволит себе троекратное повышение ставки в этом году из-за неопределенности вокруг политики Трампа. Но теперь, когда президент анонсировал налоговые послабления, а экономика подает позитивные сигналы, у долларовых "быков" будет больше поводов для открытия "длинных" позиций, особенно против европейских валют, которые страдают от политических рисков. В случае утраты уровня 1.05 EUR/USD отправится в зону 1.0450, полагает специалист eToro.