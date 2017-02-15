Вечером давление на рубль усилится - "Открытие Брокер"

"В 16:30 мск будут обнародованы потребительская инфляция в США, а также индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка и розничные продажи, в 17:15 мск — промышленное производство в США, в 18:00 мск состоится выступление председателя ФРС Джанет Йеллен перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США, в 18:30 мск появятся данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 20:00 мск выступает президент ФРБ Бостона Э. Розенгрен. Влияние на рубль начинают оказывать не только через Минфин, но и через администрацию президента. Впрочем, мы уже давно говорили о том, что после пересечения отметки в 59 за доллар риски вербальных вмешательств значительно возрастают. Поэтому приближение к отметке 55 в паре USD/RUB увеличивает эту вероятность в геометрической прогрессии. Если же отметка будет пройдена, то резко возрастёт вероятность валютных интервенций ЦБ РФ. На вечер наиболее актуальным будет выступление председателя ФРС Джанет Йеллен и отчёт Минэнерго США. Вряд ли риторика Йеллен будет мягче, а запасы снизятся. Поэтому давление на рубль усилится, но для рынка акций это означает позитивную валютную переоценку, тем более, что многие бумаги оказались технически перепроданными", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.