Область 1,0500 является ключевой, ее прорыв приведет евро/доллар к циклическим минимумам - Saxo Bank

"Инвесторы не надеялись, что глава Федрезерва Джанет Йеллен скажет что-то новое, поэтому ее выступление было воспринято как признак решительного настроя, хотя на самом деле, ничего определенного она и не сказала. Между тем акцент на рисках, связанных с длительным сохранением низких ставок, вполне можно считать актом "агрессии" для традиционно осторожного председателя. Она не стала уточнять, когда и сколько раз ЦБ поднимет ставку в этом году, но мартовское повышение по-прежнему кажется маловероятным, учитывая безудержное стремление мировых рынков к риску. Опасно ждать слишком долго? Тогда почему бы не повысить в марте? По данным Bloomberg, рынок сейчас закладывает в цену 32% вероятности ужесточения кредитно-денежной политики на ближайшем заседании. Конечно, если Федрезерв сделает это, возникнет "проблема частоты", то есть рынок начнет ждать повышения на каждом заседании с пресс-конференцией до конца года, а это уже четыре повышения, то есть больше, чем планирует ФРС на данном этапе. Они могут решить эту проблему, если воспользуются мартовским заседанием как подготовительным этапом перед повышением в мае, однако даже в этом случае вероятность не превышает 50%. В целом мы два года считали, что Федрезерв проявит больше осторожности, чем от него ждут, и были правы. Может быть, на этот раз все будет иначе? - комментирует ситуацию главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди. - Доллар вчера вырос, а сегодня нас ждет новое выступление Йеллен, а также целый пакет данных, которые подтвердят или опровергнут уместность изменения прогнозов по ставке ФРС. Укрепление доллара привело к снижению пары евро/доллар, однако обратите внимание на то, что евро/иена пытается восстановиться в надежде, что рефляция заставит Европейский центральный банк свернуть стимулы. Область 1,0500 является ключевой, ее прорыв приведет евро/доллар к циклическим минимумам. Не забывайте про греческую проблему и условия помощи — ситуация должна проясниться в следующий понедельник, это крайний срок для достижения договоренности".