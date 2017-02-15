Курс евро/доллар опустился до 1,0541 - Forexite

Выход данных в Великобритании, свидетельствующих о замедлении темпов роста среднего заработка, оказал негативное влияние на курс фунта, констатируют специалисты Forexite. Курс фунт/доллар опустился до уровня 1.2418, что почти на 60 пунктов ниже сегодняшнего максимума. Курс фунт/иена опустился с уровня 142.74 до 142.14. Курс доллар/иена вырос с уровня 114.22 до 114.59. Курс евро/доллар опустился с отметки 1.0584 до 1.0541. Укреплению курса доллара способствуют ожидания повышения уровня основных процентных ставок в США. Рост курса доллара получил новый импульс после вчерашнего выступления председателя ФРС США Йеллен.