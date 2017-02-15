Противостояние Джанет Йеллен и Дональда Трампа определяет настроения на рынке золота - Julius Baer

"Выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен во вторник показало, что в эти дни волнует рынок золота, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - С одной стороны, Йеллен заявила, что было бы «неразумно» поднимать ставки слишком медленно, и это оказывает давление на рынок золота. С другой стороны, она предостерегла, что экономика США может столкнуться с экономической неопределенностью во время правления Дональда Трампа, что имеет позитивный эффект на цены металл. К концу дня внимание рынка оставалось прикованным к опасениям экономической неопределенности, и цены на золото немного выросли, несмотря на укрепившийся доллар США. Связанная с правлением Трампа неопределенность также отражается в возобновившемся притоке инвестиций в физически подкрепленные продукты (золотые биржевые фонды, или ETF), что является признаком роста спроса на защитные активы".

Эксперт считает, что внимание рынка в итоге вернется к прогнозам уверенного роста, повышению ставок и укреплению американской валюты. Спрос на защитные активы начнет снижаться, и цены снова окажутся под давлением, что означает необходимость занять осторожную позицию по металлу. "Учитывая сказанное, мы признаем, что существует риск роста цен на золото, связанный с политикой Трампа, - резюмирует специалист Julius Baer. - В случае, если он станет, как опасаются некоторые, «неуправляемым», во что мы тем не менее верим с трудом, неопределенность усилится и вызовет рост спроса на защитные активы. Признаки стагнации экономики США при одновременной инфляции может стать наиболее позитивным фактором для рынка золота, поскольку они будут приводить к значительному росту цен при слабеющем долларе. Тем, кто больше обеспокоен вероятной неопределенностью политики Трампа, мы рекомендуем обратиться к рынку опционов, где волатильность, ключевой драйвер цен на опционы, остается на достаточно низких уровнях".

Рынок золота продолжает разрываться между прогнозом роста ставок в США и экономической неопределенностью, связанной с политикой президента Дональда Трампа. "Мы сохраняем осторожную позицию по металлу, учитывая наши ожидания уверенного роста, повышения ставок и укрепления американской валюты. При этом мы признаем наличие рисков роста цен на золото, связанных с политикой нового президента США", - заключает Карстен Менке.