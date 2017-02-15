Характер торгов в последние дни свидетельствует о начале завершающей фазы укрепления курса рубля - Банк "Санкт-Петербург"

"В течение пяти дней продолжалось безудержное укрепление рубля, - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". - Активные продажи валюты экспортерами поддерживаются высоким спросом на рубли со стороны нерезидентов. Важно отметить, что укрепление рубля не поддерживается нефтью (котировки держатся около $55,5/барр.) и спросом на ОФЗ. Можно сказать, что текущая ситуация в рубле - это локальная fx история. В понедельник и вторник мы писали о том, что характер движения USDRUB говорит о начале завершающей фазы укрепления курса, предполагающий резкие движения на фоне массового закрытием коротких позиций в рубле. Сложно говорить, на каком уровне закончится это движение. В начале недели мы говорили о 57 руб./долл. - эта цель была выполнена уже вчера. Но утром в среду курс провалился до 56,6 руб./долл., однако ситуация может очень быстро поменяться внутри дня. Такие ситуации - не редкость на рынке. Наблюдаемый отрыв курса от фундаментально обоснованных уровней (при такой нефти справедливый курс по нашим оценкам составляет 59,5 руб./долл. - см. график) не продлится долго. Мы не рекомендуем совершать активных действий на таком рынке. Безусловно, одним из ключевых факторов текущего укреплении рубля являются крайне высокие процентные ставки, удерживаемые Банком России в рамках проводимой денежно-кредитной политики. Рублевое кэрри пока остается самым высокодоходным в мире. Сегодня с уплаты страховых взносов в фонды начинается налоговый период. По нашим оценкам объем выплат в фонды составит 505 млрд руб., что может стать дополнительным фактором в пользу укрепления рубля. При этом сильного воздействия на ликвидность и уровень ставок, которые и так находятся на достаточно высоком уровне, не будет".