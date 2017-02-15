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15 февраля 2017 года 13:14
Риторика представителей Федрезерва становится всё жёстче - ВТБ 24
Речь Дж. Йеллен в Конгрессе США была более ястребиной, чем представлялось, подчеркивает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. Однако оговорка про неопределённость, которую несут в себе для экономики налоговые инициативы новой администрации США, прозвучала. В сочетании с ещё более агрессивным выступлением другого члена FOMC – Дж. Лейкера – у инвесторов складывается картина, что регулятор намерен укоренными темпами нормализовать свою политику. Это касается как подъёма процентных ставок, так и сокращения баланса ФРС. При этом упоминание Дж. Йеллен о том, что, согласно правилу Тэйлора, ключевая ставка должна быть на уровне 3.5-4% годовых, лишь подчёркивает то потенциальное «отставание» регулятора в нормализации политики. По мнению эксперта ВТБ 24, выступление главы Федрезерва сигнализирует инвесторам об уверенности регулятора в росте американской экономики, который даёт основания для повышения процентных ставок. Основными следствиями для рынков стало укрепление доллара США и рост доходностей казначейских облигаций в ожидании повышения ставки, а также рост фондовых индексов на позитивном прогнозе экономического роста. "Правда, стоит отметить, что для сырьевых рынков речь главы Федрезерва оказалась негативна – и медь, и нефть просели в цене, - сообщает С. Клещев. - Мы не считаем выступление Дж. Йеллен «программным», задающим новые ориентиры и заставляющим пересматривать инвестиционные горизонты и оценки. Нет. Это поддерживающий комментарий, подтверждающий верность обозначенному курсу. Однако при этом стоит акцентировать внимание на том, что Федрезерв поднимает вопрос сокращения своего баланса. Эта дискуссия обещает иметь непосредственное влияние на долговые рынки".
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15 февраля 2017 года 19:50
Москва. 15 февраля. Доллар США и евро немного подрастают в ходе вечерней сессии в среду на "Московской бирже"; рубль, упавший в середине дня на фоне сообщений о предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина с главой Минэкономразвития, к вечеру отыграл часть потерь благодаря развернувшейся вверх нефти. читать дальше
.15 февраля 2017 года 19:19
Москва. 15 февраля. Рынок акций РФ в среду попытался подрасти по индексу ММВБ на фоне локальной коррекции перегретого рубля, однако завершил день в "минусе" шестые торги подряд; динамика blue chips оказалась смешанной на фоне общемирового фондового ралли и отскока нефти вверх. читать дальше
.15 февраля 2017 года 18:32
Москва. 15 февраля. Котировки российских еврооблигаций в среду плавно снижаются вслед за падением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедшим после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен в Сенате. Дополнительное давление на мировые долговые рынки оказала опубликованная в среду в США макроэкономическая статистика, усилившая ожидания скорого повышения ставки Федрезервом. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно. читать дальше
.15 февраля 2017 года 18:22
"Доклад главы ФРС перед сенатом США оказал серьезное влияние на глобальный фондовый рынок, - комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Так курс доллара относительно основных валютных пар растет, а цены на гособлигации США и европейских стран... читать дальше
.15 февраля 2017 года 18:00
За последние несколько дней рубль ощутимо укрепился, курс к доллару оказывался ниже 57 рублей за доллар, причем это произошло при почти нейтральном рынке ОФЗ и снижающемся рынке акций, констатирует аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк. Да и Минфин продолжает покупать с рынка по USD100 млн в... читать дальше
.15 февраля 2017 года 17:34
Позиции рубля, вероятнее всего, останутся сильными в условиях высоких цен нефть и подготовки к налоговому периоду - Бинбанк
"Даже с учетом сегодняшней коррекции по итогам трех дней текущей недели рубль, как и валюты многих других стран с формирующимися рынками, укрепляется по отношению к доллару. Интерес к активам развивающихся стран сохраняется несмотря на намек главы ФРС США на возможность повышения ставки на одном... читать дальше
.15 февраля 2017 года 17:19
Мы ожидаем сдержанного восстановления котировок Brent на фоне продолжения среднесрочного бокового тренда - Бинбанк
"К середине недели трейдеры умерили свой оптимизм, вызванный выходом отчета ОПЕК о нефтедобыче в понедельник, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Данные отчета подтвердили ожидания выполнения сделки ОПЕК более чем на 90% странами картеля, котировки закрепились в коридоре $55,5-56,5.... читать дальше
.15 февраля 2017 года 16:56
оллар растет уже 11-й день подряд на фоне возродившихся надежд на скорое повышение ставки ФРС после вчерашнего выступления Дж. Йеллен, которое носило на удивление "ястребиный" характер, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На этом фоне EUR/USD торгуется на новых... читать дальше
.15 февраля 2017 года 16:20
"В 16:30 мск будут обнародованы потребительская инфляция в США, а также индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка и розничные продажи, в 17:15 мск — промышленное производство в США, в 18:00 мск состоится выступление председателя ФРС Джанет Йеллен перед Комитетом по финансовым услугам Палаты... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:50
Москва. 15 февраля. Доллар США и евро, умеренно снижавшиеся в начале торгов на "Московской бирже", растут в среду днем; рубль перешел к снижению на заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что президент Владимир Путин затронет тему укрепления нацвалюты на встрече с главой Минэкономразвития. читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:40
Область 1,0500 является ключевой, ее прорыв приведет евро/доллар к циклическим минимумам - Saxo Bank
"Инвесторы не надеялись, что глава Федрезерва Джанет Йеллен скажет что-то новое, поэтому ее выступление было воспринято как признак решительного настроя, хотя на самом деле, ничего определенного она и не сказала. Между тем акцент на рисках, связанных с длительным сохранением низких ставок, вполне... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:15
ыход данных в Великобритании, свидетельствующих о замедлении темпов роста среднего заработка, оказал негативное влияние на курс фунта, констатируют специалисты Forexite. Курс фунт/доллар опустился до уровня 1.2418, что почти на 60 пунктов ниже сегодняшнего максимума. Курс фунт/иена опустился с... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:00
егодня золото торгуется преимущественно в "боковом" канале в "красной зоне" на отметке 1,225 между локальными уровнями сопротивления и поддержки, а именно недельной S1 на 1,219 и месячной РР на 1,232, отмечают специалисты Dukascopy Bank SA. На замедление роста цен на золото повлияли заявления... читать дальше
.15 февраля 2017 года 14:40
Рынок допускает, что подорожание рубля может подтолкнуть регулятора к более активному снижению процентных ставок - Sberbank CIB
Несмотря на подорожание доллара США после выступления Джанет Йеллен в Конгрессе, такие валюты как российский рубль, турецкая лира, южноафриканский ранд и бразильский реал вчера были вполне устойчивы, напоминают эксперты Sberbank CIB. Инвесторов, которые учитывают целый ряд других факторов (в... читать дальше
.15 февраля 2017 года 14:10
"Выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен во вторник показало, что в эти дни волнует рынок золота, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - С одной стороны, Йеллен заявила, что было бы «неразумно» поднимать ставки слишком медленно, и это оказывает давление на рынок... читать дальше
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