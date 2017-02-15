Риторика представителей Федрезерва становится всё жёстче - ВТБ 24

Речь Дж. Йеллен в Конгрессе США была более ястребиной, чем представлялось, подчеркивает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. Однако оговорка про неопределённость, которую несут в себе для экономики налоговые инициативы новой администрации США, прозвучала. В сочетании с ещё более агрессивным выступлением другого члена FOMC – Дж. Лейкера – у инвесторов складывается картина, что регулятор намерен укоренными темпами нормализовать свою политику. Это касается как подъёма процентных ставок, так и сокращения баланса ФРС. При этом упоминание Дж. Йеллен о том, что, согласно правилу Тэйлора, ключевая ставка должна быть на уровне 3.5-4% годовых, лишь подчёркивает то потенциальное «отставание» регулятора в нормализации политики.

По мнению эксперта ВТБ 24, выступление главы Федрезерва сигнализирует инвесторам об уверенности регулятора в росте американской экономики, который даёт основания для повышения процентных ставок. Основными следствиями для рынков стало укрепление доллара США и рост доходностей казначейских облигаций в ожидании повышения ставки, а также рост фондовых индексов на позитивном прогнозе экономического роста. "Правда, стоит отметить, что для сырьевых рынков речь главы Федрезерва оказалась негативна – и медь, и нефть просели в цене, - сообщает С. Клещев. - Мы не считаем выступление Дж. Йеллен «программным», задающим новые ориентиры и заставляющим пересматривать инвестиционные горизонты и оценки. Нет. Это поддерживающий комментарий, подтверждающий верность обозначенному курсу. Однако при этом стоит акцентировать внимание на том, что Федрезерв поднимает вопрос сокращения своего баланса. Эта дискуссия обещает иметь непосредственное влияние на долговые рынки".