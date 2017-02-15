Российская валюта выглядит существенно "переукрепившейся" - "Нордеа Банк"

"Рубль продолжает показывать существенное укрепление на значительных оборотах. Сегодня и в следующие две недели февраля дополнительная поддержка для российской валюты будет обеспечена со стороны налогового периода. Однако как "деревья не растут до небес", так и укрепление рубля не может быть бесконечным. Сейчас российская валюта выглядит существенно "переукрепившейся" на фоне основных макроэкономических показателей (цена на нефть, сальдо платежного баланса, дефицит бюджета РФ). Минфин продолжает покупку валюты, в марте объемы будут выше, чем в феврале в связи с тем, что цена на нефть в феврале показала рост к январским уровням. Кроме повышенных покупок Минфина и кумулятивного фактора от ранее произведенного выкупа следует помнить, что объем внешних погашений российских компаний и банков в марте будет существенно выше, чем в январе-феврале. Излишнее укрепление рубля может изменить и риторику российского ЦБ, однако ближайшее заседание состоится только в конце марта, поэтому данный фактор может оказать влияние на курс лишь среднесрочно", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина.