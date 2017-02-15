Торговый диапазон на сегодня – 56,50-57,30 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"На открытии торговой сессии рубль к доллару укрепился до отметки 56,55 руб./долл., - констатирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Российская валюта движется вверх по инерции, поддерживаемая, по всей видимости, продажами валютной выручки экспортерами и операциями carry-trade. Фактор нефти отошел на второй план – нефтяные котировки в моменте снижались после публикации данных от Американского института нефти, сообщившего об увеличении запасов нефти на 9,94 млн баррелей за неделю. Сегодня свой ежедневный доклад представит министерство энергетики США, где также будет зафиксировано увеличение объемов запасов сырья. Это может оказать давление на нефтяные котировки. Также из важных новостей отметим вчерашнее выступление главы ФРС США Дж. Йеллен, которая в очередной раз осталась верна ранее озвученным планам. То есть, вероятность повышения ставки в марте сохраняется, но ужесточение кредитно-денежной политики будет постепенным, так как темпы роста американской экономики остаются умеренными, условия на рынке труда продолжают улучшаться, а инфляция движется в район целевого значения в соответствии с ожиданиями федрезерва. Доллар на это выступление отреагировал укреплением, однако на рубль это движение не оказало влияния. По нашим прогнозам, российская валюта будет дорожать, возможно, с перерывом на коррекцию в район 58,00-59,00 руб./долл. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 56,50-57,30 руб./долл.".