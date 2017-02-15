Риски снижения котировок ОФЗ в ближайшие месяцы возросли - Промсвязьбанк

"Торговая активность на рынке ОФЗ во вторник была невысокой, небольшое оживление на дальнем участке кривой наблюдалось в связи с вечерним выступлением Дж. Йеллен в Конгрессе США. Председатель ФРС заявила, что в условиях экономического роста и приближения инфляции к целевому уровню 2% промедление с ужесточением политики было бы неоправданным, поэтому ФРС готова повысить ключевую ставку на одном из ближайших заседаний. В результате доходность UST-10 подросла на 6 б.п. - до 2,5%, а доходности долгосрочных выпусков ОФЗ поднялись на 3-5 б.п. - до 8,05-8,3%. Считаем, что ужесточение риторики американского регулятора будет способствовать размещению 10-летних ОФЗ 26219 в объеме 25 млрд руб. на аукционах Минфина с небольшой премией в доходности к рынку (YTM 8,22%). Средневзвешенную цену мы прогнозируем на уровне 97,7-97,8 (YTM 8,24-8,26%) при спросе 35-45 млрд руб. Инвесторам также будет предложен флоатер 29012 с погашением 16 ноября 2022 г. на сумму 15 млрд руб., средневзвешенная цена на который, по нашим прогнозам, составит 102,2-102,25% от номинала при переспросе в 2,5-3,5 раза. С утра доходность UST-10 откатилась вниз на 3 б.п. - до 2,47%, а фьючерсы на нефть Brent продолжают торговаться в районе 56 долларов за баррель, поэтому развитие коррекционного движения сегодня пока маловероятно. Однако мы считаем, что риски снижения котировок ОФЗ в ближайшие месяцы возросли, поскольку рынок пока еще слабо скорректировал свои ожидания по ужесточению ДКП ФРС. В частности, вероятность повышения ставки в марте, исходя из котировок фьючерсов после вчерашнего выступления Дж. Йеллен, поднялась лишь на 2 п.п. - до 34%", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.