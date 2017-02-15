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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Ожидаем рост российских индексов в пределах 0,5% - Алор Брокер
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15 февраля 2017 года 09:54
Ожидаем рост российских индексов в пределах 0,5% - Алор Брокер
"Российские индексы вчера закрылись снижением ММВБ, потеряв 0,92%, РТС на фоне роста рубля закрылся на отметке 1174 пункта. Коррекция российских бумаг, на наш взгляд, заканчивается, признаки замедления снижения по отдельным бумагам очевидны. Мы рекомендуем основу инвестиционного портфеля составлять из "металлургов" и "экспортеров". Сегодня мы ожидаем умеренный рост российских индексов в пределах 0,5%", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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15 февраля 2017 года 09:56
Москва. 15 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:46
"Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС под влиянием продолжения укрепления рубля, при этом давление на котировки акций российских экспортеров будет продолжаться. Сегодня ММК опубликует данные по МСФО за 4-ый квартал. Продолжаем считать данную компанию самой недооцененной в... читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:45
На утро среды у аналитиков не сложилось единого мнения о направлении движения на открытии фондовых торгов. читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:39
"Российский рынок акций продолжает корректироваться в условиях аномально крепкого курса рубля при неизменных ценах на нефть и страновой премии, поддерживающих давление на "голубые фишки". Хотя индекс ММВБ уже смотрится локально перепроданным, мы крайне осторожно смотрим на перспективы рынка в... читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:35
Американские фондовые индексы выросли во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в среду. Нефть дешевеет в среду. читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:30
"Иностранные инвесторы проявляют все больший интерес к российским активам, включая рубль, который на этом фоне игнорирует укрепление доллара на рынке Форекс и покупки валюты Минфином. Также рубль уже ощущает поддержку со стороны начинающегося налогового периода. В связи с предстоящими на следующей... читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:21
"Среда начнется сдержанным снижением индекса ММВБ. В настоящий момент расклад сил, возможно, меняется в пользу продавцов. Если в ближайшие сессии индекс продолжит колебания около локальных минимумов, далее вероятно развитие продаж с первой целью 2050-2100 пунктов. Оптимальным вариантом для... читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:14
осле коррекции на старте недели цены на нефть вернулись к росту, возобновив попытки закрепления над уровнем 56 долларов за баррель Brent. На сей раз рост котировок ограничился уровнем 56,43 доллара из-за дефицита импульса, а впоследствии цена минимизировала внутридневной прирост из-за резкого... читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:07
Индекс ММВБ может протестировать на прочность зону поддержки в районе минимальных отметок в этом году - ИФК "Солид"
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent находятся под давлением на фоне... читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:00
Причина крепкого рубля кроется в сохраняющемся высоком дифференциале процентных ставок - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"На мой взгляд, причина крепкого рубля кроется в сохраняющемся высоком дифференциале процентных ставок. При инфляции около 5% учетная ставка сохраняется на уровне 10%. Рубль был слаб в начале года на высоких ценах на нефть, сейчас восстанавливается справедливость. Кроме того, в первом квартале... читать дальше
.14 февраля 2017 года 19:45
Москва. 14 февраля. Доллар США и евро продолжили снижение по отношению к рублю в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) во вторник; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть. читать дальше
.14 февраля 2017 года 19:26
Рынок акций РФ во вторник упал к уровню начала декабря по ММВБ из-за укрепления рубля и сигналов от ФРС США
Москва. 14 февраля. Рынок акций РФ во вторник откатился к уровням начала декабря по индексу ММВБ из-за резкого укрепления рубля и сигналов от Федрезерва США о скором ужесточении кредитно-денежной политики; выросли бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) после локального обвала на новостях о продаже части пакета "Онэксима" с дисконтом к рынку. читать дальше
.14 февраля 2017 года 19:15
Вторник российские фондовые индексы закончили разнонаправленно, констатирует аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. При этом, на фоне закрепления нефти марки Brent выше отметки 56 долларов и несмотря на негативное открытие американских площадок, где основные индексы после первого часа торгов теряют... читать дальше
.14 февраля 2017 года 18:58
Москва. 14 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики и держатся на стабильно высоком уровне в ожидании выступления главы ФРС США перед банковским комитетом Сената. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), также не демонстрировавшие большую часть дня ярко выраженной динамики, ближе к вечеру стали снижаться в цене, реагируя на опубликованный в СМИ текст доклада Джанет Йеллен, что привело к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.14 февраля 2017 года 18:28
"Рубль успешно прошел отметку в 58 за доллар и продолжает укрепляться, - комментирует аналитик "Локо-Банка" Андрей Люшин. - Как видно, даже небольшое снижение цен на нефть не повлияло на темпы укрепления. К 10:10 мск курс доллара уже составлял 57,72 руб. Приток горячего спекулятивного капитала... читать дальше
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