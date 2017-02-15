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Главная / Мнения аналитиков / Повышение по индексу РТС в начале торгов может продолжиться - ИФ "Олма"
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15 февраля 2017 года 09:46
Повышение по индексу РТС в начале торгов может продолжиться - ИФ "Олма"
"Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС под влиянием продолжения укрепления рубля, при этом давление на котировки акций российских экспортеров будет продолжаться. Сегодня ММК опубликует данные по МСФО за 4-ый квартал. Продолжаем считать данную компанию самой недооцененной в секторе черной металлургии", - отмечает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев.
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15 февраля 2017 года 12:32
"На открытии торговой сессии рубль к доллару укрепился до отметки 56,55 руб./долл., - констатирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Российская валюта движется вверх по инерции, поддерживаемая, по всей видимости, продажами валютной... читать дальше
.15 февраля 2017 года 12:04
"Курс рубля продолжает укрепляться, несмотря на все негативные факторы, - комментирует заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Казалось, что некоторое ослабление цен на нефть и ястребиные комментарии главы ФРС США Джанет Йеллен должны остудить пыл спекулянтов, но этого не... читать дальше
.15 февраля 2017 года 11:40
"Торговая активность на рынке ОФЗ во вторник была невысокой, небольшое оживление на дальнем участке кривой наблюдалось в связи с вечерним выступлением Дж. Йеллен в Конгрессе США. Председатель ФРС заявила, что в условиях экономического роста и приближения инфляции к целевому уровню 2% промедление с... читать дальше
.15 февраля 2017 года 11:40
Москва. 15 февраля. Рынок акций РФ утром в среду продолжил снижение, несмотря на ралли мировых фондовых площадок, индекс ММВБ откатился к 2110 пунктам, обновив минимум с конца ноября прошлого года из-за резкого укрепления рубля. читать дальше
.15 февраля 2017 года 11:30
"Торги на внутреннем валютном рынке вчера упрочили позиции рубля, - сообщают эксперты банка "Зенит". - Небольшой рост нефтяных цен и сохранение спекулятивного интереса к высокодоходным рублевым активам поддерживает российскую валюту. Курс бивалютной корзины по итогам дня снизился на 95 коп. до... читать дальше
.15 февраля 2017 года 11:14
"На наш взгляд, текущие уровни демонстрируют значительную перекупленность национальной валюты. Нефть демонстрирует в последние несколько дней "боковую" динамику, ОФЗ в ходе вчерашних торгов корректировались (10-летние бонды прибавили в доходности 3,5 б.п.), рынок акций в рублевом выражении... читать дальше
.15 февраля 2017 года 10:56
"Российский рубль остается глобальным фаворитом, - комментируют аналитики Росбанка. - С начала года рубль укрепился уже на 6.8% против доллара США (1.1% вчера), что вывело его в лидеры среди валют развивающихся стран. Интересно заметить, что уже 4 сессии кряду торговля в основную сессию на ММВБ в... читать дальше
.15 февраля 2017 года 10:35
"Мы ожидаем небольшой стабилизации от рубля при том, что прогноз от API по увеличению запасов сырой нефти в США составляет +9,9 млн баррелей, - прогнозирует главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. - Подтверждение этих данных от Министерства энергетики США может снизить цену на нефть.... читать дальше
.15 февраля 2017 года 10:25
Москва. 15 февраля. Доллар США и евро умеренно снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в среду утром, при этом доллар упал ниже 57 рублей впервые с июля 2015 года; рубль растет к бивалютной корзине на фоне спроса на рублевую ликвидность перед началом налогового периода и для операций carry trade. читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:56
Москва. 15 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:54
"Российские индексы вчера закрылись снижением ММВБ, потеряв 0,92%, РТС на фоне роста рубля закрылся на отметке 1174 пункта. Коррекция российских бумаг, на наш взгляд, заканчивается, признаки замедления снижения по отдельным бумагам очевидны. Мы рекомендуем основу инвестиционного портфеля... читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:45
На утро среды у аналитиков не сложилось единого мнения о направлении движения на открытии фондовых торгов. читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:39
"Российский рынок акций продолжает корректироваться в условиях аномально крепкого курса рубля при неизменных ценах на нефть и страновой премии, поддерживающих давление на "голубые фишки". Хотя индекс ММВБ уже смотрится локально перепроданным, мы крайне осторожно смотрим на перспективы рынка в... читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:35
Американские фондовые индексы выросли во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в среду. Нефть дешевеет в среду. читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:30
"Иностранные инвесторы проявляют все больший интерес к российским активам, включая рубль, который на этом фоне игнорирует укрепление доллара на рынке Форекс и покупки валюты Минфином. Также рубль уже ощущает поддержку со стороны начинающегося налогового периода. В связи с предстоящими на следующей... читать дальше
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