Дж.Йеллен задала высокую планку сокращению активов на балансе Федрезерва
Американские фондовые индексы выросли во вторник вслед за акциями банков, поскольку глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен заявила банковскому комитету Сената, что дальнейшее повышение процентных ставок в США будет целесообразным, если экономика сохранит курс на подъем.
Все три индикатора обновили исторические максимумы. S&P 500 за последние шесть сессий прибавил 1,8%, его ралли является самым длительным с начала декабря.
Дж.Йеллен также задала высокую планку сокращению активов на балансе Федрезерва, объем которых превышает $4,5 трлн, тем самым убедив аналитиков, что вряд ли этот шаг будет предпринят в текущем году. По словам Дж.Йеллен, ФРС нацелена на повышение процентных ставок для сохранения равновесного состояния экономики, а не на сокращение вложений в бонды.
Ранее во вторник глава Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер, один из самых последовательных сторонников ужесточения денежно-кредитной политики в США, заявил, что практически все макроэкономические показатели указывают на необходимость повышения базовой ставки в США.
Как сообщалось, индекс оптимизма в малом бизнесе США вырос в январе на 0,1 пункта и составил максимальные с конца 2004 года 105,9 пункта, по данным Национальной федерации независимого бизнеса (National Federation of Independent Business, NFIB). Эксперты в среднем ожидали снижения индикатора до 104,5 пункта.
Кроме того, цены производителей в США в январе увеличились на 0,6% по сравнению с декабрем вместо ожидавшегося повышения на 0,3%. Темпы роста были максимальными с сентября 2012 года из-за удорожания бензина.
Бумаги финансовых компаний подорожали на 1,2%, с ноябрьских выборов капитализация финсектора увеличилась более чем на 20%, что соответствует определению перехода к "бычьему тренду", в том числе в феврале - на 4,2%.
Между тем чувствительные к повышению процентных ставок компании, включая девелоперов и риелторов, а также поставщиков электроэнергии и услуг ЖКХ, завершили сессию в "красной зоне".
Цена бумаг General Motors подскочила на 4,8% на новости, что французская группа PSA, которая владеет Peugeot и Citroen, ведет переговоры о возможном приобретении у GM европейского бизнеса.
Акции производителя безалкогольных напитков Dr Pepper Snapple Group подешевели на 0,5% во вторник. Как сообщалось, компания увеличила прибыль и выручку в прошлом квартале, однако ее скорректированная прибыль не оправдала ожиданий рынка.
Капитализация производителя микрочипов GigPeak подскочила на 12,6% после того, как конкурент IDT Inc. сообщил, что приобретает компанию за $250 млн.
Котировки акций фармкомпании Cynosure Inc. взлетели на 28%. Конкурирующая Hologic согласилась приобрести ее за $1,65 млрд.
Бумаги оператора связи T-Mobile выросли на 1,2%, поскольку финпоказатели компании за прошлый квартал превзошли ожидания рынка.
Индекс Dow Jones Industrial Average к концу сессии 14 февраля повысился на 92,25 пункта (0,45%) и составил 20504,41 пункта.
Standard & Poor's 500 вырос на 9,33 пункта (0,40%) - до 2337,58 пункта.
Nasdaq Composite прибавил 18,62 пункта (0,32%) и составил 5782,57 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в среду благодаря заявлениям председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в Конгрессе США, Токио и Гонконг вышли в лидеры роста, передает CNBC.
Рынок акций США накануне обновил исторические максимумы четвертую сессию подряд.
Общемировой индекс MSCI All-Country World прибавил 0,2% и достиг самого высокого уровня с мая 2015 года - 442,13 пункта. Таким образом, от рекордных 442,70 пункта его отделяет меньше пункта.
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,2%, более широкий Topix - на 1,1%.
Гонконгский Hang Seng поднялся на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,9%, южнокорейский индекс Kospi - на 0,4%.
Вместе с тем индийский Sensex опустился на 0,2%.
Дж.Йеллен заявила банковскому комитету Сената, что дальнейшее повышение процентных ставок в США будет целесообразным, если экономика сохранит курс на подъем.
Глава американского ЦБ также задала высокую планку сокращению активов на балансе Федрезерва, объем которых превышает $4,5 трлн, тем самым убедив аналитиков, что вряд ли этот шаг будет предпринят в текущем году. По словам Дж.Йеллен, ФРС нацелена на повышение процентных ставок для сохранения равновесного состояния экономики, а не на сокращение вложений в бонды.
Азиатские банки демонстрируют подъем на ожиданиях повышения ставок в США. Курс ценных бумаг японского Mitsubishi UFJ вырос на 2%, до максимума более чем за год, Australia & New Zealand Banking Group - на 1,3%.
Кроме того, ожидания роста доходности облигаций подстегнули акции японских страховщиков: MS&AD прибавил 4,4%, Dai-Ichi Life - 4,8%.
Австралийский Commonwealth Bank зафиксировал рекордную прибыль за I полугодие текущего фингода и поднял дивиденды. Его рыночная стоимость увеличилась на 2,3%.
Бумаги крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton подорожали на 1,3% на торгах в Сиднее.
Котировки акций Toshiba Corp. рухнули на 9,9%. После закрытия торгов во вторник компания объявила о списании $6,3 млрд и дала прогноз убытка по итогам года, ее председатель совета директоров ушел в отставку.
Капитализация индийского автоконцерна Tata Motors сократилась на 7,1% из-за слабой отчетности за минувший квартал.
Нефть дешевеет в среду, поскольку данные Американского института нефти (API) указали на увеличение ее товарных запасов в США на 9,94 млн баррелей за прошлую неделю.
Между тем эксперты ожидают, что министерство энергетики в среду объявит о том, что запасы нефти в США выросли на прошлой неделе в шестой раз подряд, подъем составил 3,5 млн баррелей.
Апрельские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск потеряли в цене $0,32 (0,57%) и держались у отметки $55,65 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду опустилась на $0,34 (0,64%) - до $52,86 за баррель.
На торгах во вторник Brent подорожала на 0,7%, до $55,97 за баррель, WTI - на 0,5%, до $53,20.
По мнению заместителя председателя совета директоров консалтинговой компании IHS Markit Дэниела Йергина, цены на нефть в 2017 году будут колебаться в диапазоне от $50 до $60 за баррель.
Если бы не сокращения нефтедобычи государствами ОПЕК и не-ОПЕК, цены были бы сейчас заметно ниже, и на дальнейший существенный рост рассчитывать не приходится, отмечают аналитики OilPrice.
По оценкам Bloomberg, даже если картель продолжит соблюдать договоренности более чем на 90%, а этот показатель является самым высоким в его истории, предложение нефти на рынке будет превышать спрос на 800 тыс. баррелей в сутки (б/с).