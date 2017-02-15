Дж.Йеллен задала высокую планку сокращению активов на балансе Федрезерва

Американские фондовые индексы выросли во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в среду. Нефть дешевеет в среду.

Американские фондовые индексы выросли во вторник вслед за акциями банков, поскольку глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен заявила банковскому комитету Сената, что дальнейшее повышение процентных ставок в США будет целесообразным, если экономика сохранит курс на подъем.

Все три индикатора обновили исторические максимумы. S&P 500 за последние шесть сессий прибавил 1,8%, его ралли является самым длительным с начала декабря.

Дж.Йеллен также задала высокую планку сокращению активов на балансе Федрезерва, объем которых превышает $4,5 трлн, тем самым убедив аналитиков, что вряд ли этот шаг будет предпринят в текущем году. По словам Дж.Йеллен, ФРС нацелена на повышение процентных ставок для сохранения равновесного состояния экономики, а не на сокращение вложений в бонды.

Ранее во вторник глава Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер, один из самых последовательных сторонников ужесточения денежно-кредитной политики в США, заявил, что практически все макроэкономические показатели указывают на необходимость повышения базовой ставки в США.

Как сообщалось, индекс оптимизма в малом бизнесе США вырос в январе на 0,1 пункта и составил максимальные с конца 2004 года 105,9 пункта, по данным Национальной федерации независимого бизнеса (National Federation of Independent Business, NFIB). Эксперты в среднем ожидали снижения индикатора до 104,5 пункта.

Кроме того, цены производителей в США в январе увеличились на 0,6% по сравнению с декабрем вместо ожидавшегося повышения на 0,3%. Темпы роста были максимальными с сентября 2012 года из-за удорожания бензина.

Бумаги финансовых компаний подорожали на 1,2%, с ноябрьских выборов капитализация финсектора увеличилась более чем на 20%, что соответствует определению перехода к "бычьему тренду", в том числе в феврале - на 4,2%.

Между тем чувствительные к повышению процентных ставок компании, включая девелоперов и риелторов, а также поставщиков электроэнергии и услуг ЖКХ, завершили сессию в "красной зоне".

Цена бумаг General Motors подскочила на 4,8% на новости, что французская группа PSA, которая владеет Peugeot и Citroen, ведет переговоры о возможном приобретении у GM европейского бизнеса.

Акции производителя безалкогольных напитков Dr Pepper Snapple Group подешевели на 0,5% во вторник. Как сообщалось, компания увеличила прибыль и выручку в прошлом квартале, однако ее скорректированная прибыль не оправдала ожиданий рынка.

Капитализация производителя микрочипов GigPeak подскочила на 12,6% после того, как конкурент IDT Inc. сообщил, что приобретает компанию за $250 млн.

Котировки акций фармкомпании Cynosure Inc. взлетели на 28%. Конкурирующая Hologic согласилась приобрести ее за $1,65 млрд.

Бумаги оператора связи T-Mobile выросли на 1,2%, поскольку финпоказатели компании за прошлый квартал превзошли ожидания рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу сессии 14 февраля повысился на 92,25 пункта (0,45%) и составил 20504,41 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 9,33 пункта (0,40%) - до 2337,58 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 18,62 пункта (0,32%) и составил 5782,57 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в среду благодаря заявлениям председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в Конгрессе США, Токио и Гонконг вышли в лидеры роста, передает CNBC.

Рынок акций США накануне обновил исторические максимумы четвертую сессию подряд.

Общемировой индекс MSCI All-Country World прибавил 0,2% и достиг самого высокого уровня с мая 2015 года - 442,13 пункта. Таким образом, от рекордных 442,70 пункта его отделяет меньше пункта.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,2%, более широкий Topix - на 1,1%.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,9%, южнокорейский индекс Kospi - на 0,4%.

Вместе с тем индийский Sensex опустился на 0,2%.

Дж.Йеллен заявила банковскому комитету Сената, что дальнейшее повышение процентных ставок в США будет целесообразным, если экономика сохранит курс на подъем.

Глава американского ЦБ также задала высокую планку сокращению активов на балансе Федрезерва, объем которых превышает $4,5 трлн, тем самым убедив аналитиков, что вряд ли этот шаг будет предпринят в текущем году. По словам Дж.Йеллен, ФРС нацелена на повышение процентных ставок для сохранения равновесного состояния экономики, а не на сокращение вложений в бонды.

Азиатские банки демонстрируют подъем на ожиданиях повышения ставок в США. Курс ценных бумаг японского Mitsubishi UFJ вырос на 2%, до максимума более чем за год, Australia & New Zealand Banking Group - на 1,3%.

Кроме того, ожидания роста доходности облигаций подстегнули акции японских страховщиков: MS&AD прибавил 4,4%, Dai-Ichi Life - 4,8%.

Австралийский Commonwealth Bank зафиксировал рекордную прибыль за I полугодие текущего фингода и поднял дивиденды. Его рыночная стоимость увеличилась на 2,3%.

Бумаги крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton подорожали на 1,3% на торгах в Сиднее.

Котировки акций Toshiba Corp. рухнули на 9,9%. После закрытия торгов во вторник компания объявила о списании $6,3 млрд и дала прогноз убытка по итогам года, ее председатель совета директоров ушел в отставку.

Капитализация индийского автоконцерна Tata Motors сократилась на 7,1% из-за слабой отчетности за минувший квартал.

Нефть дешевеет в среду, поскольку данные Американского института нефти (API) указали на увеличение ее товарных запасов в США на 9,94 млн баррелей за прошлую неделю.

Между тем эксперты ожидают, что министерство энергетики в среду объявит о том, что запасы нефти в США выросли на прошлой неделе в шестой раз подряд, подъем составил 3,5 млн баррелей.

Апрельские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск потеряли в цене $0,32 (0,57%) и держались у отметки $55,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду опустилась на $0,34 (0,64%) - до $52,86 за баррель.

На торгах во вторник Brent подорожала на 0,7%, до $55,97 за баррель, WTI - на 0,5%, до $53,20.

По мнению заместителя председателя совета директоров консалтинговой компании IHS Markit Дэниела Йергина, цены на нефть в 2017 году будут колебаться в диапазоне от $50 до $60 за баррель.

Если бы не сокращения нефтедобычи государствами ОПЕК и не-ОПЕК, цены были бы сейчас заметно ниже, и на дальнейший существенный рост рассчитывать не приходится, отмечают аналитики OilPrice.

По оценкам Bloomberg, даже если картель продолжит соблюдать договоренности более чем на 90%, а этот показатель является самым высоким в его истории, предложение нефти на рынке будет превышать спрос на 800 тыс. баррелей в сутки (б/с).