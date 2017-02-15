Утренние прогнозы: по отдельным бумагам возможно замедление снижения

На утро среды у аналитиков не сложилось единого мнения о направлении движения на открытии фондовых торгов.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2140 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор сегодня может протестировать на прочность зону поддержки, располагающуюся в районе его минимальных отметок в этом году".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Среда начнется сдержанным снижением индекса ММВБ. В настоящий момент расклад сил, возможно, меняется в пользу продавцов. Если в ближайшие сессии индекс продолжит колебания около локальных минимумов, далее вероятно развитие продаж с первой целью 2050-2100 пунктов. Оптимальным вариантом для покупателей является пробой 2140-2150 с последующим возвращением выше 2170-2180 пунктов по индексу ММВБ. В этом случае далее ждем повышение к верхней границе диапазона последних месяцев (2250-2300 пунктов)".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Сегодня к открытию сформировался умеренно негативный внешний фон: риторика ФРС и откат нефтяных котировок в сочетании с трендом на укрепление рубля задают слабо негативный вектор индексу ММВБ при открытии торгов".

ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС под влиянием продолжения укрепления рубля, при этом давление на котировки акций российских экспортеров будет продолжаться. Сегодня ММК опубликует данные по МСФО за 4-ый квартал. Продолжаем считать данную компанию самой недооцененной в секторе черной металлургии".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Коррекция российских бумаг, на наш взгляд, заканчивается, признаки замедления снижения по отдельным бумагам очевидны. Мы рекомендуем основу инвестиционного портфеля составлять из "металлургов" и "экспортеров". Сегодня мы ожидаем умеренный рост российских индексов в пределах 0,5%".