Следующая цель доллара – отметка 57 рублей - InstaForex

"Иностранные инвесторы проявляют все больший интерес к российским активам, включая рубль, который на этом фоне игнорирует укрепление доллара на рынке Форекс и покупки валюты Минфином. Также рубль уже ощущает поддержку со стороны начинающегося налогового периода. В связи с предстоящими на следующей неделе праздниками экспортеры, похоже, решили заранее запастись валютной ликвидностью. "На руку" нашей валюте играет и стремление Brent в сторону отметки 57 долларов/баррель. С учетом всех этих факторов российская валюта может продолжить движение "на север", заставив доллар испытать на прочность психологическую поддержку на уровне 57 рублей, пробой которое откроет путь к зоне 56,60 рубля. Вероятность реализации такого сценария повышается благодаря стартующему налоговому периоду, который поможет компенсировать потенциальное давление со стороны долларовых "быков" после довольно "ястребиного" тона вчерашнего выступления Йеллен, которая дала понять, что ставка может быть повышена на одном из ближайших заседаний", - комментирует ситуацию аналитик InstaForex Игорь Ковалев.