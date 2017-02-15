Доллар "подрывает" планы нефти - eToro

После коррекции на старте недели цены на нефть вернулись к росту, возобновив попытки закрепления над уровнем 56 долларов за баррель Brent. На сей раз рост котировок ограничился уровнем 56,43 доллара из-за дефицита импульса, а впоследствии цена минимизировала внутридневной прирост из-за резкого укрепления доллара на "ястребиных" комментариях главы ФРС Дж. Йеллен, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

В последнее время актив прилагает немалые усилия, чтобы продвинуться к отметке 57, но "быкам" явно не хватает напора. ОПЕК сообщила о 90%-ном выполнении обязательств по сокращению добычи, но подобные заверения озвучивались и ранее, так что эта новость не стала шокирующей для сырьевого сегмента, и, по сути, оптимизм на данном этапе уже отыгран.

Пока прошло лишь полтора месяца с момента вступления в силу венских договоренностей. И участники рынка не могут быть уверенными в том, что производители и далее будут столь добросовестно выполнять обязательства. К примеру, Саудовская Аравия, которая урезала добычу сверх установленных квот, приняв на себя основной "удар", в последующие месяцы может "умерить пыл", что отразится на общих цифрах картеля.

Сегодня Минэнерго США представит традиционный еженедельный отчет по запасам энергоносителей. На протяжении трех предыдущих недель актив игнорировал внушительный рост объемов запасов и числа активных буровых установок в стране. После столь активного увеличения показателей на сей раз прирост может оказаться не столь масштабным. Гораздо большее влияние на Brent может оказать динамика доллара, если "быки" продолжат покупки, указывает специалист eToro.