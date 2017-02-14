Вторник российские фондовые индексы закончили разнонаправленно - ИК "Финам"

Вторник российские фондовые индексы закончили разнонаправленно, констатирует аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. При этом, на фоне закрепления нефти марки Brent выше отметки 56 долларов и несмотря на негативное открытие американских площадок, где основные индексы после первого часа торгов теряют порядка 0,1%, во второй половине торгов покупатели в российских акциях преобладали. В результате, индекс ММВБ смог отыграть часть потерь и к закрытию снизился на 0,9%, до 2142 пунктов, индекс РТС прибавил 0,1%, превысив 1174 пункта. Аутсайдерами торгов выступили обычные и привилегированные акции Мечела в компании с бумагами Мостреста, потери которых составили более 3%. Лучше рынка закрылись Распадская и ОГК-2, рост которых составил 5,1% и 3,3% соответственно.

На валютной секции Московской биржи российский рубль вновь уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар потерял чуть более 0,8%, опустившись ниже 57,5 рубля, евро упал на 1,1%, до 60,8 рубля. Сейчас позитивно на российский рубль влияют два фактора. Первым из них выступает сохраняющийся спрос среди иностранных инвесторов на рублевые активы, что ведет к операциям «carry trade» - обмена валюты на рубли и вложения в российские облигации, доходность которых много выше, чем у зарубежных активов с фиксированной доходностью. Вторым фактором выступает приближение налогового периода, в преддверии которого компании-экспортеры продают валютную выручку для создания рублевых резервов, которые в дальнейшем пойдут на выплату налогов. В результате, наблюдается повышенное предложение валюты на рынке, что позволяет рублю даже игнорировать негативную динамику на рынке энергоносителей.

В рамках вечерней сессии эксперт ИК ожидает консолидации на рынке энергоносителей. В преддверии данных по запасам от американского института нефти, которые будут опубликованы сегодня ночью, игроки могут взять паузу в принятии инвестиционных решений, что выльется в «боковик» у текущих значений. На таком фоне российские активы лягут в дрейф в рамках «вечерки», а завтрашнее открытие нашего фондового рынка определят данные от API.