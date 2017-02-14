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Главная / Мнения аналитиков / Рубль успешно прошел отметку в 58 за доллар и продолжает укрепляться - Локо-Банк
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14 февраля 2017 года 18:28
Рубль успешно прошел отметку в 58 за доллар и продолжает укрепляться - Локо-Банк
"Рубль успешно прошел отметку в 58 за доллар и продолжает укрепляться, - комментирует аналитик "Локо-Банка" Андрей Люшин. - Как видно, даже небольшое снижение цен на нефть не повлияло на темпы укрепления. К 10:10 мск курс доллара уже составлял 57,72 руб. Приток горячего спекулятивного капитала сейчас дает возможности для «рублевых быков», да крупные инвесторы наращивают длинные позиции по рублю. Очевидно, что при сохранении таких условий все планы Минфина по приведению рубля к «нормальному» курсу, который, согласно подсчетам ведомства, должен составлять около 65 к доллару, просто невозможны. Интервенции сейчас – бесполезная трата средств. Вполне возможно, что ЦБ и не выходит на рынок, так как его присутствия не видно. Учитывая все факторы и происходящее на рынке, рубль может продолжить умеренно укрепление с периодами коррекции, так как чем сильнее будет расти рубль, тем более нервной ситуация будет на рынке. И любое изменение, особенно в ценах на нефть, как это было на прошлой неделе, очень быстро вернет рубль к 60 за доллар и ниже".
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14 февраля 2017 года 19:45
Москва. 14 февраля. Доллар США и евро продолжили снижение по отношению к рублю в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) во вторник; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть. читать дальше
.14 февраля 2017 года 19:26
Рынок акций РФ во вторник упал к уровню начала декабря по ММВБ из-за укрепления рубля и сигналов от ФРС США
Москва. 14 февраля. Рынок акций РФ во вторник откатился к уровням начала декабря по индексу ММВБ из-за резкого укрепления рубля и сигналов от Федрезерва США о скором ужесточении кредитно-денежной политики; выросли бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) после локального обвала на новостях о продаже части пакета "Онэксима" с дисконтом к рынку. читать дальше
.14 февраля 2017 года 19:15
Вторник российские фондовые индексы закончили разнонаправленно, констатирует аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. При этом, на фоне закрепления нефти марки Brent выше отметки 56 долларов и несмотря на негативное открытие американских площадок, где основные индексы после первого часа торгов теряют... читать дальше
.14 февраля 2017 года 18:58
Москва. 14 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики и держатся на стабильно высоком уровне в ожидании выступления главы ФРС США перед банковским комитетом Сената. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), также не демонстрировавшие большую часть дня ярко выраженной динамики, ближе к вечеру стали снижаться в цене, реагируя на опубликованный в СМИ текст доклада Джанет Йеллен, что привело к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.14 февраля 2017 года 17:40
Goldman Sachs (GS) возобновил анализ Vimpelcom, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) Vimpelcom, рассчитанная аналитиками банка, составляет $5,8 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". По данным... читать дальше
.14 февраля 2017 года 17:13
Усилившийся интерес крупных западных фондов к операциям «carry trade» обусловил ошеломляющие темпы укрепления рубля - Оргбанк
"На российском валютном рынке во всю силу продолжается укрепление рубля, в отличие от других развивающихся рынков, - комментирует шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королёв. - И нефтяной рынок к этому не имеет никакого отношения, если не считать предполагаемого роста цены черного... читать дальше
.14 февраля 2017 года 16:46
С технической точки зрения, вероятно продолжение коррекции до уровня 2100 пунктов по ММВБ - ИК "Фридом Финанс"
Большинство бумаг торгуется сегодня в "красной зоне". Это связано с низкими оборотами, отсутствием покупок крупными инвесторами основных бумаг и укреплением рубля. Индекс ММВБ обновил двухмесячный минимум. С технической точки зрения, вероятно продолжение коррекции до уровня 2100 пунктов, так как... читать дальше
.14 февраля 2017 года 16:29
"Рубль продолжил укрепляться против конкурентов и к середине дня взял отметку в 57,5 за доллар. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3220 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,39%, недельная - до 10,41%, а месячная - до 10,48%. Однако незначительное снижение не... читать дальше
.14 февраля 2017 года 16:03
"Волатильность на рынках остается на высоком уровне. Учитывая, что потенциальная доходность рынка акций сейчас сопоставима с доходностью рынка облигаций при значительно более высоком риске, мы рекомендуем инвесторам основную часть портфеля по-прежнему сосредоточить в консервативных инструментах.... читать дальше
.14 февраля 2017 года 15:50
Москва. 14 февраля. Доллар США и евро заметно снизились по отношению к рублю в ходе дневных торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть. читать дальше
.14 февраля 2017 года 15:21
Ужесточение монетарной политики США может способствовать снижению стоимости золота - Dukascopy Bank SA
"Во вторник с утра торговая сессия по золоту началась в "зелёной зоне" около отметки 1,226 между локальными уровнями поддержки и сопротивления. Сегодня ожидаются важные выступления Йеллен, где ужесточение монетарной политики США может способствовать удорожанию доллара и снижению стоимости золота.... читать дальше
.14 февраля 2017 года 15:08
Goldman Sachs (GS) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Мегафона" (MOEX: MFON) с $10,4 до $12,9 за штуку, сообщило агентство Bloomberg. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.14 февраля 2017 года 14:48
Главные движущие силы для российского валютного рынка в начале года - сезонно высокий экспорт и приток иностранных портфельных инвестиций - "ВТБ Капитал"
"Валюты развивающихся рынков завершили день со смешанными результатами, - напоминает аналитик "ВТБ Капитала" Максим Коровин. - Турецкая лира восстановилась на 0,8% относительно доллара, мексиканское песо подорожало примерно на 0,4%. Большинство других валют закрылось без изменений либо в небольшом... читать дальше
.14 февраля 2017 года 14:18
Российский рубль продолжает укрепляться против доллара и евро, несмотря на отсутствие роста на нефтяном рынке - "Аналитика Онлайн"
"Российский рубль продолжает укрепляться против доллара и евро, несмотря на отсутствие роста на нефтяном рынке, - комментирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Участники валютных торгов с нетерпением ждут выступлений Джанет Йеллен, которые пройдут во... читать дальше
.14 февраля 2017 года 13:50
"Российский рынок акций разочаровывает инвесторов, не обеспечивая ожидавшейся доходности - УК "БК-Сбережения"
"Российский рынок акций явно разочаровывает с начала года, не обеспечив инвесторам ожидавшейся ими доходности, - отмечает начальник аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергей Суверов. - Одна из ключевых причин - новые размещения бумаг, которые уводят ликвидность с рынка. Новость об... читать дальше
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