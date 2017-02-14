Рубль успешно прошел отметку в 58 за доллар и продолжает укрепляться - Локо-Банк

"Рубль успешно прошел отметку в 58 за доллар и продолжает укрепляться, - комментирует аналитик "Локо-Банка" Андрей Люшин. - Как видно, даже небольшое снижение цен на нефть не повлияло на темпы укрепления. К 10:10 мск курс доллара уже составлял 57,72 руб. Приток горячего спекулятивного капитала сейчас дает возможности для «рублевых быков», да крупные инвесторы наращивают длинные позиции по рублю. Очевидно, что при сохранении таких условий все планы Минфина по приведению рубля к «нормальному» курсу, который, согласно подсчетам ведомства, должен составлять около 65 к доллару, просто невозможны. Интервенции сейчас – бесполезная трата средств. Вполне возможно, что ЦБ и не выходит на рынок, так как его присутствия не видно. Учитывая все факторы и происходящее на рынке, рубль может продолжить умеренно укрепление с периодами коррекции, так как чем сильнее будет расти рубль, тем более нервной ситуация будет на рынке. И любое изменение, особенно в ценах на нефть, как это было на прошлой неделе, очень быстро вернет рубль к 60 за доллар и ниже".