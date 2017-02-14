Goldman Sachs поднял рейтинг GDR Мегафона до "покупать" и оценку на 24%

Goldman Sachs (GS) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Мегафона" (MOEX: MFON) с $10,4 до $12,9 за штуку, сообщило агентство Bloomberg.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Мегафона", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $11,4 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $11,08 за штуку.