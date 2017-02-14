Главные движущие силы для российского валютного рынка в начале года - сезонно высокий экспорт и приток иностранных портфельных инвестиций - "ВТБ Капитал"

"Валюты развивающихся рынков завершили день со смешанными результатами, - напоминает аналитик "ВТБ Капитала" Максим Коровин. - Турецкая лира восстановилась на 0,8% относительно доллара, мексиканское песо подорожало примерно на 0,4%. Большинство других валют закрылось без изменений либо в небольшом минусе. Однако главной причиной этого стал рост доллара на мировом валютном рынке, отражением чего, в частности, стало значительное укрепление валют развивающихся стран к евро. В то же время российский рубль проигнорировал и слабую динамику сопоставимых валют, и коррекцию на нефтяном рынке. Котировки Brent за день снизились на 2,0%, до $55,6/барр., оказавшись под воздействием сразу двух факторов: роста стоимости доллара и увеличения числа буровых в США. Рубль начал сессию на подъеме и вскоре без особого труда преодолел отметку 58,00. Однако на уровне 57,8 покупатели в паре доллар/рубль начали брать верх, и в результате рубль закрылся чуть ниже внутридневных максимумов, на отметке 57,95 (+0,6%). Похоже, что за минувшую неделю длинные позиции в паре доллар/рубль заметно сократились, а инвесторы пока не могут определиться с дальнейшим направлением движения рынка и заняли выжидательную позицию. На наш взгляд, до сих пор в этом году главными движущими силами для российского валютного рынка были сезонно высокий экспорт и приток иностранных портфельных инвестиций. В частности, январская статистика Банка России свидетельствует о значительном увеличении присутствия нерезидентов на рынке ОФЗ. Сегодня в центре внимания рынка будет доклад главы ФРС Джанет Йеллен по монетарной политике перед банковским комитетом Сената США. Инвесторы ждут сигналов о дальнейших намерениях регулятора, а также комментариев Йеллен относительно фискальной политики".