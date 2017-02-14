Российский рубль продолжает укрепляться против доллара и евро, несмотря на отсутствие роста на нефтяном рынке - "Аналитика Онлайн"

"Российский рубль продолжает укрепляться против доллара и евро, несмотря на отсутствие роста на нефтяном рынке, - комментирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Участники валютных торгов с нетерпением ждут выступлений Джанет Йеллен, которые пройдут во вторник и в среду. Глава ФРС может дать рынкам намеки относительно повышения ставок. К этому сейчас есть все предпосылки. В этом случае инвесторы ожидают, что доллар может начать расти на международном валютном рынке форекс. Тогда рисковые активы и валюты развивающихся стран попадут под удар. В том числе и рубль. Однако во вторник курс доллара находится на отметке 57 рублей 65 копеек, курс евро торгуется в районе отметки 61 рубль 20 копеек, индекс ММВБ держится в районе отметки 2140 пунктов, а котировки североморской нефти Brent располагаются вблизи 56 долларов за баррель".

"Дорогая национальная валюта негативно отражается на доходной части федерального бюджета, не дает развиваться российским экспортно-ориентированным предприятиям и т.д., - отмечает эксперт компании. - Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Кто "управляет" курсом валюты? Финансовые власти и большой капитал. Что сейчас делает Минфин и ЦБ? Покупают валюту для пополнения исхудавших резервов. Чем ниже курс, тем относительно больше можно купить валюты. Что нужно большому капиталу? Если он планирует оставаться в России и зарабатывать на carry trade, то ему (капиталу) выгодно чтобы текущие тренды сохранялись. В случае же, если капитал планирует выйти из российских активов, а значит уйти в доллары, то опять же он заинтересован в дорогом рубле. Чем крепче рубль, тем больше можно на него купить валюты, а значит, больше заработать. Мы уже ранее говорили, доллар/рубль может протестировать новые минимумы и что возможны прорывы валютной пары в район 57 рублей 60 копеек (состоялся), может быть даже будут попытки снижения в район отметки 56 рублей 40 копеек. Именно в районе этих значений мы рекомендуем с осторожностью подбирать пару в расчете на разворот или коррекцию. При этом учитывайте, что текущий тренд все-таки продолжается нисходящий, и вполне вероятно, что мы увидим его продолжение в среднесрочный перспективе. В случае роста пары доллар/рубль в районе отметки 59,20 или 59,60 рекомендуем открывать сделки по тренду на продажу, с целями на отметках 58,60 или в районе 58 рублей".