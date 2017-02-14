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Главная / Мнения аналитиков / Торговый диапазон на сегодня – 57,50-58,20 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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14 февраля 2017 года 13:16
Торговый диапазон на сегодня – 57,50-58,20 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль продолжает устанавливать новые рекорды, торгуясь на максимальных значениях этого года, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - В утреннюю сессию российская валюта достигала отметок 57,60-57,63 руб./долл. Росту способствуют внешние факторы (спрос на рисковые активы и стабильно высокие цены на нефть), а также продолжающиеся покупки российских долговых обязательств. Нефть торгуется в районе 56,20 долл./баррель. Накануне ОПЕК представил отчет, согласно которому страны-участницы картеля практически полностью выполняют обязательства по сокращению добычи сырья. В январе поставки нефти сократились на 890 тыс. баррелей. Однако, как отмечает ОПЕК, все эти усилия могут быть сведены на нет ростом добычи нефти в США. Из наиболее ожидаемых и важных событий стоит отметить сегодняшнее выступление главы ФРС США в Конгрессе. Инвесторы ожидают, что Дж. Йеллен смягчит тон комментариев в отношении перспектив кредитно-денежной политики. Однако, скорее всего, глава федрезерва не станет кардинально менять свое мнение в отношении ставки: будет снова сказано о состоянии американской экономики и необходимости следить за макроэкономическими показателями. Но любой намек на то, что в ближайшее время (в марте) ставка повышаться не будет, рынки воспримут с энтузиазмом (для доллара эта информация будет негативом). Мы не видим серьезных препятствий для продолжения укрепления рубля. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 57,50-58,20 руб./долл.".
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14 февраля 2017 года 19:45
Москва. 14 февраля. Доллар США и евро продолжили снижение по отношению к рублю в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) во вторник; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть. читать дальше
.14 февраля 2017 года 19:26
Рынок акций РФ во вторник упал к уровню начала декабря по ММВБ из-за укрепления рубля и сигналов от ФРС США
Москва. 14 февраля. Рынок акций РФ во вторник откатился к уровням начала декабря по индексу ММВБ из-за резкого укрепления рубля и сигналов от Федрезерва США о скором ужесточении кредитно-денежной политики; выросли бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) после локального обвала на новостях о продаже части пакета "Онэксима" с дисконтом к рынку. читать дальше
.14 февраля 2017 года 19:15
Вторник российские фондовые индексы закончили разнонаправленно, констатирует аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. При этом, на фоне закрепления нефти марки Brent выше отметки 56 долларов и несмотря на негативное открытие американских площадок, где основные индексы после первого часа торгов теряют... читать дальше
.14 февраля 2017 года 18:58
Москва. 14 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики и держатся на стабильно высоком уровне в ожидании выступления главы ФРС США перед банковским комитетом Сената. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), также не демонстрировавшие большую часть дня ярко выраженной динамики, ближе к вечеру стали снижаться в цене, реагируя на опубликованный в СМИ текст доклада Джанет Йеллен, что привело к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.14 февраля 2017 года 18:28
"Рубль успешно прошел отметку в 58 за доллар и продолжает укрепляться, - комментирует аналитик "Локо-Банка" Андрей Люшин. - Как видно, даже небольшое снижение цен на нефть не повлияло на темпы укрепления. К 10:10 мск курс доллара уже составлял 57,72 руб. Приток горячего спекулятивного капитала... читать дальше
.14 февраля 2017 года 17:40
Goldman Sachs (GS) возобновил анализ Vimpelcom, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) Vimpelcom, рассчитанная аналитиками банка, составляет $5,8 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". По данным... читать дальше
.14 февраля 2017 года 17:13
Усилившийся интерес крупных западных фондов к операциям «carry trade» обусловил ошеломляющие темпы укрепления рубля - Оргбанк
"На российском валютном рынке во всю силу продолжается укрепление рубля, в отличие от других развивающихся рынков, - комментирует шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королёв. - И нефтяной рынок к этому не имеет никакого отношения, если не считать предполагаемого роста цены черного... читать дальше
.14 февраля 2017 года 16:46
С технической точки зрения, вероятно продолжение коррекции до уровня 2100 пунктов по ММВБ - ИК "Фридом Финанс"
Большинство бумаг торгуется сегодня в "красной зоне". Это связано с низкими оборотами, отсутствием покупок крупными инвесторами основных бумаг и укреплением рубля. Индекс ММВБ обновил двухмесячный минимум. С технической точки зрения, вероятно продолжение коррекции до уровня 2100 пунктов, так как... читать дальше
.14 февраля 2017 года 16:29
"Рубль продолжил укрепляться против конкурентов и к середине дня взял отметку в 57,5 за доллар. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3220 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,39%, недельная - до 10,41%, а месячная - до 10,48%. Однако незначительное снижение не... читать дальше
.14 февраля 2017 года 16:03
"Волатильность на рынках остается на высоком уровне. Учитывая, что потенциальная доходность рынка акций сейчас сопоставима с доходностью рынка облигаций при значительно более высоком риске, мы рекомендуем инвесторам основную часть портфеля по-прежнему сосредоточить в консервативных инструментах.... читать дальше
.14 февраля 2017 года 15:50
Москва. 14 февраля. Доллар США и евро заметно снизились по отношению к рублю в ходе дневных торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть. читать дальше
.14 февраля 2017 года 15:21
Ужесточение монетарной политики США может способствовать снижению стоимости золота - Dukascopy Bank SA
"Во вторник с утра торговая сессия по золоту началась в "зелёной зоне" около отметки 1,226 между локальными уровнями поддержки и сопротивления. Сегодня ожидаются важные выступления Йеллен, где ужесточение монетарной политики США может способствовать удорожанию доллара и снижению стоимости золота.... читать дальше
.14 февраля 2017 года 15:08
Goldman Sachs (GS) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Мегафона" (MOEX: MFON) с $10,4 до $12,9 за штуку, сообщило агентство Bloomberg. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.14 февраля 2017 года 14:48
Главные движущие силы для российского валютного рынка в начале года - сезонно высокий экспорт и приток иностранных портфельных инвестиций - "ВТБ Капитал"
"Валюты развивающихся рынков завершили день со смешанными результатами, - напоминает аналитик "ВТБ Капитала" Максим Коровин. - Турецкая лира восстановилась на 0,8% относительно доллара, мексиканское песо подорожало примерно на 0,4%. Большинство других валют закрылось без изменений либо в небольшом... читать дальше
.14 февраля 2017 года 14:18
Российский рубль продолжает укрепляться против доллара и евро, несмотря на отсутствие роста на нефтяном рынке - "Аналитика Онлайн"
"Российский рубль продолжает укрепляться против доллара и евро, несмотря на отсутствие роста на нефтяном рынке, - комментирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Участники валютных торгов с нетерпением ждут выступлений Джанет Йеллен, которые пройдут во... читать дальше
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