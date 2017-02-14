Торговый диапазон на сегодня – 57,50-58,20 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль продолжает устанавливать новые рекорды, торгуясь на максимальных значениях этого года, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - В утреннюю сессию российская валюта достигала отметок 57,60-57,63 руб./долл. Росту способствуют внешние факторы (спрос на рисковые активы и стабильно высокие цены на нефть), а также продолжающиеся покупки российских долговых обязательств. Нефть торгуется в районе 56,20 долл./баррель. Накануне ОПЕК представил отчет, согласно которому страны-участницы картеля практически полностью выполняют обязательства по сокращению добычи сырья. В январе поставки нефти сократились на 890 тыс. баррелей. Однако, как отмечает ОПЕК, все эти усилия могут быть сведены на нет ростом добычи нефти в США. Из наиболее ожидаемых и важных событий стоит отметить сегодняшнее выступление главы ФРС США в Конгрессе. Инвесторы ожидают, что Дж. Йеллен смягчит тон комментариев в отношении перспектив кредитно-денежной политики. Однако, скорее всего, глава федрезерва не станет кардинально менять свое мнение в отношении ставки: будет снова сказано о состоянии американской экономики и необходимости следить за макроэкономическими показателями. Но любой намек на то, что в ближайшее время (в марте) ставка повышаться не будет, рынки воспримут с энтузиазмом (для доллара эта информация будет негативом). Мы не видим серьезных препятствий для продолжения укрепления рубля. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 57,50-58,20 руб./долл.".