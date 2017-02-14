Рынок акций под давлением, Сбербанк подходит к минимуму января - ВТБ 24

"Рынок продолжает оставаться угнетённым, - отмечает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Снижение цен на нефть после публикации отчёта ОПЕК принципиально ничего не меняет, но добавляет негативных красок. Равно как и пропавший оптимизм в ходе торгов на азиатских площадках. Январский минимум в районе 2140 пунктов по Индексу ММВБ выступает в качестве уровня поддержки. Мы от него всего в 1%".

Ключевое событие сегодняшнего дня – выступление главы Федрезерва Дж. Йеллен в Конгрессе США, которое может усилить доллар США. "Ожидаем сохранения «ястребиной» риторики и приверженности неоднократному, постепенному повышению процентной ставки в этом году, - прогнозирует эксперт банка. - Однако следует понимать, что в свете объявления в течение 2-3 недель плана налоговых реформ, значимость текущих заявлений главы ФРС будет всё же ограниченной. Регулятор не будет менять свой курс в условиях отсутствия ясности фискальных вопросов, равно как и не будет предпринимать решений до оценки их макроэкономических последствий. Из бумаг сегодня всё внимание на Сбербанк, подошедший к своим минимальным отметкам с начала года (163.34 руб.). Спекулянты будут играть от этого уровня наверх".