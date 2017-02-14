Рынок акций РФ откатился к уровню 3-недельной давности по ММВБ из-за укрепления рубля, лидирует в снижении РусАл

Москва. 14 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил снижение по индексу ММВБ, обновившему минимум за 3 недели из-за укрепления рубля; лидируют в откате бумаги "РусАла" после продажи части пакета "Онэксима" к дисконтом к рынку.

К 11:10 МСК индекс ММВБ упал до 2147,21 пункта (-0,7%), индекс РТС просел до 1172,5 пункта (-0,1%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,1%.

Доллар подешевел до 57,66 рубля (-0,32 рубля) - минимум с июля 2015 года.

Цена акций "РусАла" на "Мосбирже" упала до 30,31 рубля (-1,8%), минимум сделок составил 29,4 рубля, РДР "РусАла" подешевели до 304,6 рубля (-1,7%).

Группа "Онэксим" Михаила Прохорова продала на открытом рынке 3,32% акций "РусАла" по цене 3,7 гонконгского доллара за бумагу (при рыночной цене более 4 долларов), выручив $240 млн. Книги заявок были закрыты в понедельник вечером, размещение прошло по ускоренной процедуре - за один день.

Первоначально на продажу был выставлен пакет "РусАла" в размере 2,5%, однако по итогам сбора заявок объем предложения был увеличен. Во вторник на бирже Гонконга акции "РусАла" потеряли в цене порядка 9%.

Также в лидерах снижения выступают акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%).

Подросли акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%).

Индексы в США в понедельник обновили исторические максимумы третью сессию подряд, капитализация компаний из списка индекса S&P 500 впервые достигла $20 трлн, сообщает CNBC.

Инвесторы сохраняли оптимизм в ожидании свежих данных о темпах роста американской экономики и финансовых отчетов компаний. В центре внимания рынка будут два выступления председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в Конгрессе США - во вторник в Сенате и в среду в Палате представителей.

По мнению экспертов, Дж.Йеллен вряд ли явно обозначит сроки очередного повышения процентной ставки в ходе выступления в Конгрессе, но стоит ожидать, что она будет отстаивать сохранение посткризисных банковских правил, которые обещала отменить новая администрация США.

Хотя повышение ставки на заседании в середине марта прогнозирует незначительное число инвесторов, ряд членов ФРС утверждают, что ужесточение ДКП исключать не стоит.

Во вторник рынки Азии ушли в "минус" (снизились Япония и Китай) после публикации статданных в Китае, минусуют Европа (S&P 350, FTSE теряют 0,2-0,4%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в январе выросли на 2,5% в годовом выражении, подъем ускорился с 2,1% в декабре, был максимальным за 2,5 года. Вместе с тем индекс цен производителей (PPI) подскочил на 6,9%, его подъем оказался самым значительным с августа 2011 года. В обоих случаях рынок ожидал менее значительного усиления инфляции в КНР.

Нефть утром во вторник корректируется после снижения накануне в пределах 2%, инвесторы сопоставляют данные о сокращении нефтедобычи государствами ОПЕК и о значительных коммерческих запасах нефти в США.

По оценкам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США увеличились на прошлой неделе шестой раз подряд, подъем составил 3,5 млн баррелей. Министерство энергетики страны обнародует соответствующий доклад в среду.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК во вторник составила $55,79 за баррель (+0,4%), мартовская цена WTI - $53,09 за баррель (+0,3%).

Страны ОПЕК, участвующие в соглашении о снижении нефтедобычи на 1,2 млн б/с с января 2017 года с тем, чтобы поддерживать ее на уровне 32,5 млн б/с, выполняют договоренности на 93%, следует из расчетов "Интерфакса".

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, на рынке акций нет существенных драйверов, которые могли бы обеспечить устойчивый рост котировок. Нефть Brent продолжает оказывать поддержку, торгуясь выше $55 за баррель, однако рисковые активы всегда чувствительны к комментариям представителей ФРС - от главы американского регулятора Дж.Йеллен ждут заявлений относительно возможности трех повышений ставки в текущем году или указаний на то, что Д.Трамп дал Дж.Йеллен повод занять более осторожную позицию. Последнее вполне вероятно, в особенности учитывая скандальную отставку советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов считает, что рубль имеет шансы ослабнуть на ожиданиях роста запасов нефти в США - спекулянты могут заранее отыграть прогнозные данные от API через спекулятивные продажи и в среду зафиксировать прибыль по факту на данных от Минэнерго США. Также инвесторы ожидают выступления главы ФРС США в Конгрессе, которое будет посвящено экономике и ожиданиям регулятора по процентной ставке. Рыночное сообщество будет искать в словах Дж.Йеллен четкий сигнал по увеличению верхнего уровня процентной ставки в текущем году.

Аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков полагает, что укрепляющийся рубль стоит считать одним из факторов снижения бумаг экспортеров. Некоторую поддержку бумагам сталелитейщиков оказывает информация из КНР, где намерены реализовать экологическую программу, которая сократит производство стали на 8%. Однако высокая ставка ЦБ РФ (10% годовых) вкупе с низкой инфляцией в РФ (5%) оставляют рубль одной из главных целей carry trade.

В 13:00 МСК во вторник будут опубликованы индекс ZEW Германии, ВВП еврозоны за четвертый квартал и промышленное производство за декабрь, в 16:30 МСК - цены производителей США. Также во вторник состоятся выступления председателя ФРС Джанет Йеллен, президентов ФРБ Ричмонда, ФРБ Далласа и ФРБ Атланты.

На российском рынке акций сильных поводов для движений нет, но валютная переоценка пока играет не в пользу рублевых активов, отмечает аналитик.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов, рынок США продолжил ралли на ожиданиях "феноменальных" налоговых послаблений для корпоративного сектора США (детали, по-видимому, станут известны к выступлению Д.Трампа перед Конгрессом 28 февраля), а также за счет спроса на акции финансового сектора, что является ставкой на дерегулирование, также обещанное новым президентом.

Российский рынок акций продолжает двигаться вниз в начале недели на фоне отсутствия выразительного движения в ценах на нефть и укрепления курса рубля, что снижает инвестиционную привлекательность ориентированных на экспорт компаний. Тем не менее, серьезных поводов для развития снижения не видно, учитывая высокий аппетит к риску на глобальных площадках и видимый спрос на активы развивающихся рынков. Кроме того, фактором поддержки может стать ожидаемое некоторое ослабление рубля, связанное с локальным откатом цен на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник упали акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-5,9%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-5,2%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-3,8%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%).

Подорожали акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+2,7% и +13,3% "префы"), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,1%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,6% и +4% "префы").

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 3,55 млрд рублей (из них 0,734 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).