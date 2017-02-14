Ждем некоторого ослабления рубля относительно доллара в перспективе ближайших недель - "Нордеа Банк"

Сегодня ожидается речь Джаннет Йеллен в банковском комитете Сената, напоминает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. Ожидается, что глава ФРС выберет довольно спокойный тон комментария, что может привести к ослаблению доллара против евро и против основных валют развивающихся стран. Помимо этого, завтра выйдет статистика по инфляции в США в январе, ожидается дальнейшее ускорение темпов роста цен.

"Рубль показывает существенное укрепление, преодолев уровень в 58 против доллара, - отмечает эксперт банка. - При этом объем свопов доллар/рубль на ММВБ оказался вчера существенно выше среднего. Вероятно, часть участников не склонны продавать валюту на столь низких уровнях и выбирают стратегию «придерживания». ЦБ сократил объем предоставления валютного РЕПО на 7 дней до 100 млн долл., внося свою небольшую лепту в ограничение избыточного укрепления курса. Напомним, что регулятор неоднократно заявлял о том, что не заинтересован в слишком сильном укреплении рубля под влиянием временных факторов. В целом, на наш взгляд, рубль выглядит несколько «переукрепившимся», мы ставим на более высокие уровни в перспективе ближайших недель".