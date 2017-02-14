В краткосрочной перспективе цены на нефть могут провалиться вниз и вновь начать расти в конце мая - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"В понедельник ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году и сообщила о рекордном уровне выполнения условий соглашения о сокращении добычи, - указывает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - На ближайший год ОПЕК ожидает, что рост спроса на автодорожный транспорт и расширение нефтехимического сектора в США и Китае послужат драйвером роста спроса на нефть. Прогноз ОПЕК по мировому экономическому росту составляет 3,2% в 2017 году, что служит основным фактором роста цен на нефть. Наиболее сильный рост ожидается в странах ОЭСР Европы, после внушительных результатов в 2016 году. Важным фактором влияния в этом отношении является бюджетная политика правительства США. На прошлой неделе МЭА дало прогноз по росту спроса на нефть в 2017 году на 1,4 млн баррелей в день (против 1,6 млн баррелей в день в 2016 году). В краткосрочном разрезе цены на нефть могут провалиться вниз и вновь начать расти в конце мая с началом автомобильного сезона в США. В марте ожидается самый сильный рост добычи сланцевой нефти в США за пять месяцев, сообщило в понедельник министерство энергетики США. Аналитики ABN Amro скептически настроены в отношении эффективности сокращения добычи ОПЕК и понизили прогноз по нефти Brent на первое полугодие до 50-55 долларов за баррель. Так что коррекция на нашем рынке может затянуться".