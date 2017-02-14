Пара доллар/рубль может вернуться в диапазон 60-65 - Exness

"С начала этой недели цены на нефть марки Brent снизились примерно на $1, до $55,6 за баррель, что повлекло коррекцию пары доллар/рубль до уровня 58. Динамическое равновесие на нефтяном рынке сохраняется на фоне сокращения странами ОПЕК+ добычи нефти (примерно на 2 млн баррелей в январе) при одновременном росте добычи нефти в США. По прогнозам Минэнерго США, добыча сланцевой нефти в США в марте вырастет по сравнению с январем на 80 тыс. баррелей в сутки, до 4,873 млн баррелей. В целом мы разделяем оценку Минэнерго РФ, которое ожидает сохранения цен на нефть в этом году в диапазоне $50-60 за баррель. В среднесрочной перспективе вернуть пару доллар/рубль в диапазон 60-65 могут более активные покупки Минфином валюты на внутреннем рынке, коррекция цен на нефть до $50 за баррель, повышение процентных ставок в США. Сегодня стоит обратить внимание на выступление Дж. Йеллен в американском Конгрессе. Если глава ФРС США заявит о том, что темпы роста американской экономики могут ускориться в этом году в связи с возможностью снижения налогового бремени на американские корпорации, то спрос на доллар вырастет, а ключевая валютная пара евро/доллар уйдет ниже уровня 1,059", - комментирует ситуацию аналитик Exness Сергей Кочергин.