Ожидать обратного движения рубля относительно евро стоит после его приближения к отметке 60 - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Евро продолжает слабеть относительно рубля после некоторой стабилизации на отметке 62. Ослабление евро в последний год связано с большими проблемами Еврозоны, а также с повышением спроса на рубли со стороны инвесторов. В последнее время улучшаются прогнозы относительно перспектив российской экономики. Так, ЕК прогнозирует рост ВВП России на 0,8% вместо ожидавшихся в ноябре 0,6%. Стоит отметить, что рубль в последнее время укрепляется, несмотря на заявления ЦБ о покупке валюты, ежедневно по 6,3 млрд руб. - с 7 февраля по 6 марта 2017 года. Технически рубль относительно евро смотрится перекупленным, в том числе по индикатору RSI. Вместе с тем, отмечает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков, ожидать обратного движения рубля относительно евро стоит после его приближения к отметке 60 - линии тренда с 2013 года.