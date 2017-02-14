Утренние прогнозы: отечественные фондовые индексы остаются зажатыми в узком диапазоне

По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ составил 2161,49 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1173,17 пункта (+0,8%). Рынок двигался, ориентируясь на укрепляющийся рубль и падающую нефть. На утро вторника сформирован внешний фон, близкий к нейтральному. Поддержку акциям могут оказать ожидания старта сезона отчетностей, который должен порадовать хорошими результатами за четвертый квартал по большинству ликвидных бумаг, полагают аналитики.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российские индексы вчера пытались расти на благоприятном внешнем фоне и успехе своих западных коллег, РТС прибавил 0,77%, ММВБ закрылся в незначительном "минусе", хотя индекс ММВБ10 потерял более 1 %. Снижение индекса "голубых фишек" мы связываем с крепким рублем и снижением интереса инвесторов к "перегретым" российским акциям. Сегодня мы ожидаем консолидацию российских индексов на текущих уровнях, дальнейшая динамика будет зависеть от реакции рынка на выступление главы ФРС".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается близкое к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе в $55,4-56,2 за баррель в ожидании публикации данных по запасам нефти в США, которые согласно поступившим прогнозам могут вырасти. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2160 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит колебания вблизи текущих уровней при пониженной активности инвесторов, ожидающих выступление главы ФРС Джанет Йеллен с полугодовым отчетом в Конгрессе США".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Во вторник российский фондовый рынок может незначительно потерять в начале торгов. Давление на котировки окажет охлаждение позитивного настроя на зарубежных площадках. В ближайшие сессии индекс ММВБ возобновит рост к 2200 и выше или упадет к 2050-2100. Шансы на негативный сценарий возрастут, если индекс перейдет в консолидацию ниже 2140-2150 пунктов. Драйвером новых колебаний на рынках может стать переоценка вероятности повышения ставок ФРС в этом году по итогам выступлений Джанет Йеллен (вторник, среда)".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Сегодня к открытию торгов сформировался слабо положительный внешний фон. Открытие рынка может состояться выше отметки 2160 пунктов ММВБ, в течение дня допускаем движение к 2170-2175 пунктов. Мы не видим серьезных поводов для развития коррекции, учитывая высокий аппетит к риску на глобальных рынках и видимый спрос на активы развивающихся рынков. Кроме того, фактором поддержки сегодня может стать некоторая повышательная коррекция курса национальной валюты, связанная с локальным откатом цен на нефть и близостью сильного технического сопротивления вблизи отметки 58 по USD/RUB".

ИК "Финам" (Тимур Нигматуллин): "На мой взгляд, несмотря на негативную внешнюю конъюнктуру, сегодня в первой половине дня индекс ММВБ продемонстрирует положительную динамику в пределах 0,5%. Поддержку окажут ожидания старта сезона отчетностей, который должен порадовать хорошими результатами за четвертый квартал по большинству ликвидных бумаг на фоне улучшения макроданных по России. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ прибавил около 0,4%. На валютном рынке ожидается "боковик" по паре доллар/рубль. Низкие цены на нефть нивелирует снижение индекса доллара".