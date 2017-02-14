Сегодня ожидаем консолидацию фондовых индексов на текущих уровнях - Алор Брокер

"Российские индексы вчера пытались расти на благоприятном внешнем фоне и успехе своих западных коллег, РТС прибавил 0,77%, ММВБ закрылся в незначительном "минусе", хотя индекс ММВБ10 потерял более 1 %. Снижение индекса "голубых фишек" мы связываем с крепким рублем и снижением интереса инвесторов к "перегретым" российским акциям. Сегодня мы ожидаем консолидацию российских индексов на текущих уровнях, дальнейшая динамика будет зависеть от реакции рынка на выступление главы ФРС", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.