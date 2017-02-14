В первой половине дня индекс ММВБ продемонстрирует положительную динамику в пределах 0,5% - ИК "ФИНАМ"

"На мой взгляд, несмотря на негативную внешнюю конъюнктуру, сегодня в первой половине дня индекс ММВБ продемонстрирует положительную динамику в пределах 0,5%. Поддержку окажут ожидания старта сезона отчетностей, который должен порадовать хорошими результатами за четвертый квартал по большинству ликвидных бумаг на фоне улучшения макроданных по России. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ прибавил около 0,4%. На валютном рынке ожидается "боковик" по паре доллар/рубль. Низкие цены на нефть нивелирует снижение индекса доллара", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.