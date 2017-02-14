Актуальным сценарием остается консолидация в диапазоне 1110–1180 пунктов по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Сегодня ожидается публикация ежеквартальных отчетов МОЭСК, ТГК-1, "Акрон". Также "Сбербанк" сегодня проведет заседание наб. совета. С позиций технического анализа, актуальным сценарием остается консолидация в диапазоне 1110–1180 пунктов по индексу РТС. В долговом секторе США наметилась стабилизация котировок, но обстановка на рынках в целом пока не позволяет прогнозировать восстановление устойчивого притока капитала на развивающиеся рынки. На валютном рынке возможен некоторый период консолидации в области ниже уровня 59 по паре доллар-рубль", - указывает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев.