Открытие рынка может состояться выше отметки 2160 пунктов ММВБ - Промсвязьбанк

"Сегодня к открытию торгов сформировался слабо положительный внешний фон. Открытие рынка может состояться выше отметки 2160 пунктов ММВБ, в течение дня допускаем движение к 2170-2175 пунктов. Мы не видим серьезных поводов для развития коррекции, учитывая высокий аппетит к риску на глобальных рынках и видимый спрос на активы развивающихся рынков. Кроме того, фактором поддержки сегодня может стать некоторая повышательная коррекция курса национальной валюты, связанная с локальным откатом цен на нефть и близостью сильного технического сопротивления вблизи отметки 58 по USD/RUB", - указывает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.