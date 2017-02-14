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14 февраля 2017 года 09:40

Американские фондовые индексы в понедельник обновили исторические максимумы третью сессию подряд

Американские фондовые индексы в понедельник обновили исторические максимумы. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник. Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются во вторник.

Американские фондовые индексы в понедельник обновили исторические максимумы третью сессию подряд, капитализация компаний из списка Standard & Poor's 500 впервые достигла $20 трлн, сообщает CNBC.

Инвесторы сохраняли оптимизм в ожидании свежих данных о темпах роста американской экономики и финансовых отчетов компаний. Кроме того, на этой неделе в центре внимания рынка будут два выступления председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в Конгрессе США - во вторник в Сенате и в среду в Палате представителей.

Акции Apple Inc., самой "дорогой" компании мира, поднялись в понедельник к закрытию торгов на 1%, до рекордных $133,29, на фоне оптимистичной оценки рынком перспектив ее бизнеса.

Капитализация Apple составляет сейчас $700 млрд, по этому показателю она обгоняет ближайшего преследователя - компанию Alphabet, владельца поисковика Google - более чем на $100 млрд.

После активного ралли на рынке акций США в последние месяцы отношение цены акций к ожидаемой прибыли на акцию достигло максимума с 2004 года, для S&P 500 котировки втрое превышают балансовую стоимость акций. C ноябрьских выборов в США Nasdaq обновлял исторический максимум 23 раза, Dow Jones - 22 раза, а S&P 500 - 14 раз.

И аналитики не ожидают скорого конца ралли, хотя и не верят, что оно будет бесконечным. По словам главного эксперта BTIG по техническому анализу Кейти Стоктон, S&P 500 может в ближайшие недели достичь 2400 пунктов (сейчас менее 2330 пунктов), а возможная коррекция наступит лишь после пересечения этой отметки.

По мнению экспертов, Дж.Йеллен вряд ли явно обозначит сроки очередного повышения процентной ставки в ходе выступления в Конгрессе, но стоит ожидать, что она будет отстаивать сохранение посткризисных банковских правил, которые обещала отменить новая администрация США.

Хотя повышение ставки на заседании в середине марта прогнозирует незначительное число инвесторов, ряд членов ФРС утверждают, что ужесточение ДКП исключать не стоит.

Также в среду будут обнародованы данные о розничных продажах и промышленном производстве в США, а в четверг - об объемах нового строительства жилья.

Цены акций сырьевых компаний выросли вместе с ценами на сырье (за исключением нефти). Индекс финансовых компаний продемонстрировал положительную динамику на ожиданиях смягчения регулирования в США, Goldman Sachs прибавил 1,5%.

Курс акций фармкомпании Allergan поднялся на 0,2% на торгах в Нью-Йорке после объявления о покупке производителя косметических средств Zeltiq Aesthetics за $2,5 млрд.

Котировки акций Teva Pharmaceutical Industries Ltd. подскочили на 5,6%, поскольку прибыль и выручка фармкомпании превзошли ожидания рынка.

Рыночная стоимость Twitter увеличилась на 1,5%. За последние три месяца сервис микроблогов потерял 14,9% капитализации, тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил за это время 6,8%. Инвестбанки ухудшают рейтинги акций Twitter, аналитики обсуждают компанию в качестве объекта для M&A после снижения котировок.

Стоимость бумаг крупнейшего оператора беспроводной связи в США Verizon Communications опустилась на 0,9%. Впервые с 2011 года компания начала предлагать абонентам безлимитные тарифы, что эксперты сочли сигналом об усилении конкуренции.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 13 февраля повысился на 142,79 пункта (0,70%) и составил 20412,16 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 12,15 пункта (0,52%) - до 2328,25 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 29,83 пункта (0,52%) и составил 5763,96 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник, участники рынка отреагировали корпоративную отчетность и статданные из Китая, пишет MarketWatch.

Вместе с тем инвесторы продолжают ждать выступления председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в Конгрессе США в надежде на новые сигналы о сроках повышения процентных ставок и сокращения объема активов на балансе Федрезерва.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific слабо меняется в ходе торгов.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,5%, как и более широкий Topix.

Гонконгский Hang Seng почти не изменился, китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%, южнокорейский индекс Kospi - 0,2%, сингапурский FTSE Straits Times - 1,2%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в январе выросли на 2,5% в годовом выражении, подъем ускорился с 2,1% в декабре, был максимальным за 2,5 года.

Вместе с тем индекс цен производителей (PPI) подскочил на 6,9%, его подъем оказался самым значительным с августа 2011 года.

В обоих случаях рынок ожидал менее значительного усиления инфляции в КНР.

Акции Toshiba Corp. подешевели на 6,1% после неожиданной отмены публикации отчетности. Новая дата пока не уточняется. По данным Nikkei, Toshiba готовится объявить о невозможности продолжать бизнес.

Рыночная стоимость Nikon рухнула на 14,8% из-за ухудшения прогноза убытка на текущий фингод.

Цена бумаг одного из крупнейших сырьевых трейдеров Азии Noble Group подскочила на 17% после того, как компания подтвердила факт стратегических переговоров с инвесторами.

Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются во вторник после резкого снижения по итогам предыдущей торговой сессии, инвесторы сопоставляют данные о сокращении нефтедобычи государствами ОПЕК и о значительных коммерческих запасах нефти в США.

По оценкам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США увеличились на прошлой неделе в шестой раз подряд, подъем составил на 3,5 млн баррелей. Министерство энергетики страны обнародует соответствующий доклад в среду.

Апрельские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск подорожали на $0,16 (0,29%) - до $55,75 за баррель. На торгах в понедельник их цена опустилась на $1,11 (1,96%), завершив день на уровне $55,59 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник повысились на $0,07 (0,13%) - до $53,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии они потеряли в цене $0,93 (1,73%), отступив к $52,93 за баррель.

Страны ОПЕК, участвующие в соглашении о снижении нефтедобычи на 1,2 млн б/с с января 2017 года с тем, чтобы поддерживать ее на уровне 32,5 млн б/с, выполняют договоренности на 93%, следует из расчетов "Интерфакса".

Некоторые страны превысили свои квоты, в частности Саудовская Аравия снизила добычу, согласно вторичным источникам, на 598 тыс. б/с, в то время как должна была снизить ее на 486 тыс. б/с - до 10,06 млн б/с, выполнив соглашение на 123%. При этом сама Саудовская Аравия доложила ОПЕК о еще большем снижении - на 796 тыс. б/с (максимум за восемь лет), однако соглашение составлено с условием использования данных из вторичных источников.

По словам аналитика Australia & New Zealand Banking Group Дэниэла Хайнса, цены на нефть колеблются в узком коридоре между сокращениями ОПЕК и сигналами о росте производства нефти в США.

На предыдущей неделе добыча нефти в США была на максимуме с апреля 2016 года- 8,98 б/с. Товарные запасы нефти достигли самой высокой отметки для этого времени года за более чем три десятилетия - 508,6 млн баррелей.


Опубликовано: /Финмаркет/
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