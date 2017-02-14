Рынок акций начнет торги в районе 2160 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе в $55,4-56,2 за баррель в ожидании публикации данных по запасам нефти в США, которые согласно поступившим прогнозам могут вырасти. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня, - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов. - Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2160 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит колебания вблизи текущих уровней при пониженной активности инвесторов, ожидающих выступление главы ФРС Джанет Йеллен с полугодовым отчетом в Конгрессе США".