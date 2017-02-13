Рубль немного растет вечером в понедельник благодаря интересу спекулянтов к carry trade

Москва. 13 февраля. Доллар США и евро слегка снижаются "Московской бирже" в ходе вечерних торгов понедельника, обновляя июльские минимумы 2015 года; рубль немного подрастает к бивалютной корзине благодаря интересу спекулянтов к carry trade.

Курс доллара США составил 58,09 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов (на пике снижения доллар опускался ниже отметки 58 руб./$1 - до 57,8425 руб./$1). Евро при этом стоил 61,6 руб./EUR1, снизившись на 35 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 24 копейки, до 59,67 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро в ходе вечерей сессии 13 февраля, несмотря на усилившееся снижение котировок нефти. Рубль демонстрирует устойчивость благодаря интересу участников торгов к операциям carry trade на фоне последних заявлений ЦБ РФ о приверженности относительно жесткой денежно-кредитной политике.

Цены на нефть эталонных марок усилили снижение в ходе торгов в понедельник, несмотря на позитивные данные и прогнозы в ежемесячном докладе ОПЕК по нефтяному рынку. Инвесторы обеспокоены сигналами об увеличении объемов бурения и добычи нефти в США. Количество работающих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 8 и достигло 591 единицы, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. Таким образом, показатель повышается четвертую неделю подряд. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 2,2% - до $55,52 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник снизились на 1,86% - до $52,86 за баррель.

По словам начальника управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александра Карпова, в целом рубль продолжает рост, и в понедельник он впервые за очень долгое время обновил уровни ниже 58 руб./$1. "Основным событием для нефтяного рынка стал отчет ОПЕК, который должен был показать дисциплину исполнения участниками соглашения своих обязательств по снижению добычи", - отметил он. При этом, по словам аналитика, достаточно ожидаемо отчет ОПЕК показал, что нефтедобыча снижается в соответствии с планом, местами даже с опережением. "Но все это уже было изложено, пусть не так подробно, Минэнерго США в пятницу, поэтому каким-то удивительным событием для рынка не стало. Все оказалось довольно ожидаемо", - сказал А.Карпов.

Аналитик отметил, что в силу того, что нефтяной рынок именно такие данные и ожидал, то сработал принцип "продавай на фактах", что и привело к довольно существенному снижению стоимости "черного золота" после публикации отчета ОПЕК. Он подчеркнул, что рубль пока не собирается падать, торгуясь вблизи 58 руб./$1, плюс-минус пять копеек. Тем более, что основные фундаментальные факторы, которые поддерживают рубль, пока никуда не делись.

"Основным является фактор ставок, а также поток коротких спекулятивных денег, т.н. carry trade, который, по-видимому, не собирается иссякать. ЦБ РФ также активно способствует этому, не снижая ставки и поддерживая умеренные ожидания на рынке по их снижению в этом году. Какое-то влияние может и должен оказать фактор покупки валюты Минфином, но на данный момент участники рынка сходятся во мнении, что данный фактор обязательно окажет влияние, но не ранее чем к концу первого квартала, может быть, во втором квартале, когда станет заметен накопленный объем интервенций. Пока же эти накопленные объемы не столь высоки, чтобы рынок их ощущал", - сказал А.Карпов.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, "легкий дефицит ликвидности сохраняется и может лишь усилиться по мере приближения налоговых платежей. Соответственно, усилий Минфина по сдерживанию укрепления рубля явно недостаточно. Возможно, ЦБ начнет скупать валюту для пополнения ЗВР или осуществит вербальные интервенции, так как текущий курс явно не благоприятствует экспорту из РФ. С другой стороны, сложно ждать от национальной валюты попыток ослабнуть, когда разница между ставкой ЦБ и инфляцией составляет 5 процентных пунктов, что весьма неплохо способствует притоку спекулятивного капитала в рублевые инструменты в рамках carry trade".

По словам аналитика банка "Зенит" Владимира Евстифеева, внутренние условия для рубля выглядят неплохо. "В середине недели стартует налоговый период февраля, который в сумме отвлечет из банковской системы порядка 1,1 трлн рублей. С учетом мер Центробанка по абсорбированию ликвидности с денежного рынка, высокие рублевые ставки могут поддержать российскую валюту", - считает он.

В свою очередь, аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина не исключила, что текущее укрепление рубля может быть временным, так как эффект позитивного влияния рубля на инфляцию близок к своему завершению. "Далее в течение года мы можем увидеть более слабый рубль", - предположила она.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 14 февраля на 78,38 копейки, до 58,06619 руб./$1, и понизил курс евро на 91,62 копейки, до 61,7662 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 68,47 копейки по отношению к пятнице и составил 58,0093 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника понизился на 63,88 копейки по отношению к 10 февраля и составил 58,0218 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $4 млрд 366,073 млн, из которых $1 млрд 057,442 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 308,631 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 82,19 копейки по отношению к пятнице - до 61,726 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника снизился на 70,56 копейки по отношению к 10 февраля и составил 61,6902 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR411,693 млн, из которых EUR173,596 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR238,097 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник немного выросли по отношению к предыдущему торговому дню. В частности, ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и на семидневный срок поднялись на 3 базисных пункта (б.п.), составив 10,42% и 10,43% годовых соответственно. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также немного выросли: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла на 1 б.п. - до 10,49% годовых, на срок 3 месяца - осталась неизменной на уровне 10,5% годовых, на 6 месяцев выросла на 1 б.п., до 10,5% годовых.

ЦБ РФ в понедельник опубликовал очередной выпуск комментария "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки", согласно которому регулятор прогнозирует, что сформировавшийся во второй половине января структурный профицит ликвидности в банковском секторе РФ сохранится и в феврале, хотя в отдельные периоды может наблюдаться временное возвращение к структурному дефициту. При этом операции Минфина по покупке/продаже валюты на рынке не окажут значительного влияния на ликвидность, полагает Банк России.