Рынок акций РФ начал неделю со снижения ММВБ на фоне упавшей нефти и укрепления рубля

Москва. 13 февраля. Российский рынок акций начал неделю с продолжения снижения по индексу ММВБ из-за укрепления рубля и упавшей нефти, не сумевшей найти повод для дальнейшего роста в январском отчете ОПЕК по добыче сырья; также игроки проигнорировали продолжающееся ралли на внешних фондовых площадках.

По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ составил 2161,49 пункта (-0,03%, минимум дня - 2150,52 пункта), индекс РТС - 1173,17 пункта (+0,8%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,7%.

Доллар просел до 58,04 рубля (-0,2 рубля), минимум дня - 57,84 руб./$1.

В лидерах снижения выступили акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,7% и -3,5% РДР), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -1,8% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7% и -1,5% "префы").

Выросли бумаги "Газпрома" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,9%).

Инвесторы продолжают внимательно отслеживать заявления президента США Дональда Трампа и его администрации. В прошлый четверг Д.Трамп пообещал в ближайшие несколько недель сделать "феноменальное объявление" о планах налогообложения, а по итогам встречи в пятницу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Д.Трамп заявил, что США хотят свободных и справедливых торговых отношений с Японией, которая является основным азиатским торговым партнером Штатов.

Эти новости подогрели рост рынков акций Азии в понедельник (выросли Япония и Китай), также растут Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,5-1,1%) и продолжилось ралли в США (три основных индекса обновили исторические максимумы).

Тем временем, статистика из Японии указывает на ослабление темпов подъема экономики страны в четвертом квартале. Согласно предварительным данным, ВВП Японии увеличился на 1% в годовом выражении (ожидался рост на 1,1%) после повышения на пересмотренные 1,4% в июле-сентябре. Таким образом, экономический подъем продолжается четвертый квартал подряд, что является самым длительным периодом позитивной динамики с 2013 года, отмечает MarketWatch.

На нефтяном рынке в понедельник цены упали, несмотря на вышедший оптимистичный отчет ОПЕК о январской добыче. Согласно отчету ОПЕК, страны картеля сократили добычу в январе до 32,139 млн баррелей в сутки (б/с), что на 0,89 млн б/с меньше показателя декабря. Ливия в январе увеличила добычу до 675 тыс. б/с, Нигерия - до 1,576 млн б/с.

Кроме того, ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в США в 2017 год на 180 тыс. б/с (до 13,88 млн б/с), уменьшила прогноз добычи по России (добыча сократится с 11,09 млн б/с до 11,03 млн б/с) и повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году на 35 тыс. б/с (до 95,81 млн б/с).

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник откатилась до $55,65 за баррель (-1,9%), мартовская цена WTI - до $52,98 за баррель (-1,6%).

Инвесторы обеспокоены сигналами об увеличении объемов бурения и добычи нефти в США. Так, негативом для нефти стали пятничные данные Baker Hughes о количестве работающих нефтяных буровых установок в США - за минувшую неделю их число выросло еще на 8 и достигло 591 единицы (показатель повышается четвертую неделю подряд).

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, рынок акций РФ в понедельник вновь продемонстрировал слабость на фоне коррекции нефти вниз, тогда как в Европе наблюдался оптимистичный настрой по широкому спектру бумаг. Индекс ММВБ вплотную приблизился к значимому уровню поддержки 2150 пунктов на фоне укрепления рубля. В ближайшие дни наиболее вероятны попытки рубля устояться в зоне 58-59 руб./$1.

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Андрея Шенка, российский рынок акций выступает в аутсайдерах из-за фиксации прибыли нерезидентами после мощного ралли прошлого года. Под давлением оказались преимущественно индексные бумаги, где доля иностранцев наиболее высокая: Сбербанк, "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH). Отдельная история - это "Газпром" (MOEX: GAZP), упавший с начала года еще сильнее на фоне снижения доли в глобальном индексе. Продажи носят технический характер, его долю в портфелях вынужденно сокращают индексные фонды, которые по инвестиционной декларации должны придерживаться структуры индекса. Триггером снижения доли в индексе стал выкуп "Газпромом" акций у ВЭБа. Пакет стал казначейским, что формально привело к снижению доли акций в свободном обращении.

Нерезиденты - не единственные игроки, кто, пользуясь относительно высокими уровнями, фиксирует прибыль в акциях. На первичном рынке заметно возрос объем предложения: разместился "Детский мир" (MOEX: DSKY), SPO провели "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) и "ФосАгро" (MOEX: PHOR), на очереди "РусАл", а также возможно размещение En+ и "Совкомфлота". Крупные инвесторы всегда стремятся продать на пике, и рост предложения - это явный сигнал к тому, что держатели крупных пакетов считают рынок достигшим локальных максимумов.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, на российском рынке акций пока нет идей для сильных движений, хотя очередное укрепление рубля оказывает давление на рублевые активы.

Некоторое оживление бумаг металлургов можно связать с надеждами на изменения в индексе MSCI Russia, а также сохраняющийся позитив на рынке стали. В частности, в распоряжение Reuters попал документ, согласно которому китайские власти намерены радикально сократить мощности производителей стали и алюминия в пяти центральных регионах страны. Акции "РусАла" дешевеют на фоне слухов о возможной скорой продаже пакета, принадлежащего М.Прохорову, на Гонконгской бирже.

Рубль продолжает укрепляться как за счет избыточно жесткой политики ЦБ РФ, так и на фоне достаточно дорогой нефти. Легкий дефицит рублевой ликвидности сохраняется и может лишь усилиться по мере приближения налоговых платежей. Соответственно, усилий Минфина РФ по сдерживанию укрепления рубля явно недостаточно. Возможно, ЦБ РФ начнет скупать валюту для пополнения ЗВР или осуществит вербальные интервенции, так как текущий курс явно не благоприятствует экспорту из РФ. С другой стороны, сложно ждать от национальной валюты попыток ослабнуть, когда разница между ставкой ЦБ РФ и инфляцией составляет 5 процентных пунктов, что весьма неплохо способствует притоку спекулятивного капитала в рублевые инструменты в рамках carry trade.

Информация из Китая говорит о том, что власти страны начали решительное наступление на смог. В результате сокращения производственных мощностей объемы выпуска стали могут сократиться на 8%, алюминия - на 17%. Однако снижение производства еще не означает дефицита на рынке. В частности, если говорить о нефти, то снижение добычи в РФ пока не сказалось на объемах экспорта. Также остается открытым вопрос темпов восстановления сланцевой добычи в США.

По оценкам аналитиков ИК "Церих Кэпитал Менеджмент", индекс ММВБ продолжает медленно сползать к своей первой цели 2100 пунктов, в чем ему помогут "индексообразующие" бумаги Сбербанка и "Газпрома". При отсутствии других идей на первый план вновь начинают выходить дивидендные истории, акции с планируемыми солидными дивидендными выплатами остаются лучше рынка (электроэнергетика и выборочно металлурги с нефтяниками). Размещение акций "Детского мира" (+0,2%, до 85,2 рубля) по цене отсечения на нижней границе откровенно разочаровало рынок, ждать быстрого роста не приходится. Однако покупки ниже цены размещения на 2-5% могут принести небольшой доход при фиксации прибыли по 85 рублей. На этой неделе ожидается возвращение на рынок денег от выкупа "Роснефтью" "Башнефти" (MOEX: BANE) у миноритариев, это должно обеспечить выборочный рост нефтяного сектора.

Главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев считает, что снижение российского рынка акций на фоне растущих emerging markets и обновляющих максимумы индексов в США указывает на его слабость и уязвимость, а также заставляет серьезно задуматься о влиянии IPO/SPO на динамику фондовых индексов. Размещения прошлой недели забрали на себя более $700 млн, но очередь желающих не уменьшается. "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN), по сообщениям СМИ, обсуждает увеличение доли акций в свободном обращении. Количество крупных инвесторов, готовых частично "выйти в кэш" на текущих уровнях, прибавляется, подтверждая тот факт, что российский рынок акций уже не выглядит дешевым. А появление дополнительного предложения бумаг на рынке (по всей видимости, еще и с дисконтом по цене) будет только оказывать давление на фондовые индексы. К сожалению, в течение ближайшей недели рассчитывать на появление какого-либо "компенсатора" не приходится. Так что в течение ближайших дней коррекционные настроения, скорее всего, сохранятся, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в снижении лидировали акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-4,2% и -6,7% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,4%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-2,9%).

Выросли бумаги МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+10% и +37,7% "префы"), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+6%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+5,8%), ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (+5,6%), "префы" "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+5,1%), акции "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3,7%), АО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (+3,3%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 30,245 млрд рублей (из них 8,747 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).