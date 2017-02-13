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Главная / Мнения аналитиков / Рубль относительно евро технически выглядит перекупленным - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
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13 февраля 2017 года 18:27
Рубль относительно евро технически выглядит перекупленным - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Сегодня евро продолжает слабеть относительно рубля после некоторой стабилизации на отметке 62, - отмечает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков. - Ослабление евро в последний год связано с большими проблемами Еврозоны, а также с повышением спроса на рубли со стороны инвесторов. В последнее время улучшаются прогнозы относительно перспектив российской экономики. Так, ЕК прогнозирует рост ВВП России на 0,8% вместо ожидавшихся в ноябре 0,6%. Стоит отметить, что рубль в последнее время укрепляется, несмотря на заявления ЦБ о покупке валюты, ежедневно по 6,3 млрд руб. - с 7 февраля по 6 марта 2017 г. Технически рубль относительно евро смотрится перекупленным, в том числе по индикатору RSI. Вместе с тем, ожидать обратного движения рубля относительно евро стоит после его приближения к отметке 60 - линии тренда с 2013 года".
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13 февраля 2017 года 19:49
Москва. 13 февраля. Доллар США и евро слегка снижаются "Московской бирже" в ходе вечерних торгов понедельника, обновляя июльские минимумы 2015 года; рубль немного подрастает к бивалютной корзине благодаря интересу спекулянтов к carry trade. читать дальше
.13 февраля 2017 года 19:38
Москва. 13 февраля. Российский рынок акций начал неделю с продолжения снижения по индексу ММВБ из-за укрепления рубля и упавшей нефти, не сумевшей найти повод для дальнейшего роста в январском отчете ОПЕК по добыче сырья; также игроки проигнорировали продолжающееся ралли на внешних фондовых площадках. читать дальше
.13 февраля 2017 года 19:06
Москва. 13 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник немного подросли на фоне роста у мировых инвесторов "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снижаются в цене, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.13 февраля 2017 года 19:02
"После укрепления в конце минувшей недели доллар начал торги понедельника с роста к двухнедельным максимумам в паре с иеной, - комментирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Однако в целом настрой валюты выглядит неуверенным в преддверии ключевых событий недели. Евро и... читать дальше
.13 февраля 2017 года 18:12
"Укреплению рубля способствует рост интереса инвесторов к российским активам в условиях сохранения относительно высоких процентных ставок и позитивных настроений на нефтяном рынке, - отмечает главный аналитик Бинбанка. - Кроме того, ЦБ РФ на прошлой неделе изъял значительный объем ликвидности, что... читать дальше
.13 февраля 2017 года 17:45
Держатели крупных пакетов считают рынок акций РФ достигшим локальных максимумов - УК «Альфа-Капитал»
Спрос на рисковые активы в последнюю неделю немного возрос: индекс MSCI ACWI вырос на 1%, констатирует аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк. На рынок действуют все те же факторы – сильные данные по PMI и хорошие отчетности компаний в США. Но на последней неделе мы увидели некоторое смягчение... читать дальше
.13 февраля 2017 года 17:21
На сырьевых рынках превалируют две темы: сокращение производства нефти и проблемы с добычей меди - Julius Baer
В настоящее время на сырьевых рынках превалируют две темы: сокращение производства нефти и проблемы с добычей меди, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Международное энергетическое агентство поддержало цены на нефть в прошлую пятницу, опубликовав данные по... читать дальше
.13 февраля 2017 года 16:50
"Рубль продолжает укрепляться как за счёт избыточно жесткой политики ЦБ РФ, так и на фоне достаточно дорогой нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3265 руб. Однодневная ставка MosPrime подросла до 10,42%, недельная — до 10,43%, месячная — до 10,49%. Легкий дефицит... читать дальше
.13 февраля 2017 года 16:29
Индекс ММВБ завершит день на положительной территории, но рост будет в пределах 0,5% - ИК "Фридом-Финанс"
"На фондовом рынке проходит спокойная торговля, что вызвано отсутствием важных новостей и нейтральным внешним фоном. Сегодня рубль укрепился к доллару до 58. Это позитивно для импортеров, особенно телекоммуникационных компаний, ранее привлекавших кредиты в юанях. Однако бумаги МТС и Мегафона пока... читать дальше
.13 февраля 2017 года 16:10
урс доллар/иена после подъема до отметки 114,15 на азиатской сессии скорректировался до уровня 113,43. Негативное влияние на курс иены оказал выход более низкого, чем ожидалось, значения индекса ВВП в Японии за четвертый квартал. Однако развития данное движение не получило, констатируют специалисты... читать дальше
.13 февраля 2017 года 16:05
Москва. 13 февраля. Доллар США и евро слегка понизились на "Московской бирже" в ходе дневных торгов понедельника, обновив минимумы с июля 2015 года; рубль немного повысился к бивалютной корзине, несмотря на снижение цен на нефть. читать дальше
.13 февраля 2017 года 15:38
"Укрепление российского рубля в понедельник связано с позитивной динамикой цен на нефть, а также с оптимизмом "рублевых быков". Если Центральный банк Российской Федерации будет оттягивать момент снижения ставки, то доллар/рубль еще наверняка может протестировать новые минимумы. Мы и ранее... читать дальше
.13 февраля 2017 года 15:21
"Рубль начал новую неделю ростом, укрепляясь и против доллара, и против евро. На открытии биржевой сессии российская валюта обновила годовые максимумы, достигнув значений лета 2015 года – 57,94 руб./доллар. Евро к рублю опускался до 61,70 руб./евро. Поддержку рублю оказывают сохраняющийся спрос на... читать дальше
.13 февраля 2017 года 15:03
Характер торгов в последние дни свидетельствует о начале завершающей фазы укрепления курса рубля - Банк "Санкт-Петербург"
"Рубль значительно укрепляется и сегодня утром торговался вблизи 58 руб./$, - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". - Такого уровня национальная валюта не достигала с июля 2015 года. Помимо дорогой нефти, рубль продолжает поддерживать жесткая денежно-кредитная политика Банка России... читать дальше
.13 февраля 2017 года 14:59
"В первый день новой торговой недели индекс РТС растет вслед за курсом рубля относительно доллара, который сегодня подрожал до максимальных значений за последние три года и достиг отметки в 58 руб./доллар. Росту рубля не помешало даже коррекционное снижение цен на нефть. Несмотря на рост... читать дальше
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