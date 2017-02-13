Мы сохраняем прогноз на ослабление рубля в среднесрочной перспективе - Бинбанк

"Укреплению рубля способствует рост интереса инвесторов к российским активам в условиях сохранения относительно высоких процентных ставок и позитивных настроений на нефтяном рынке, - отмечает главный аналитик Бинбанка. - Кроме того, ЦБ РФ на прошлой неделе изъял значительный объем ликвидности, что при приближении налогового периода способствует поддержанию процентных ставок на межбанковском рынке выше уровня ключевой ставки. В подобных условиях мы сохраняем прогноз на ослабление рубля в среднесрочной перспективе (на горизонте нескольких недель), однако указать конкретный срок начала коррекции в сложившейся ситуации затруднительно. Разворот тренда на укрепление рубля с большей уверенностью можно ожидать после завершения налогового периода (в конце февраля) и реализации накопленного эффекта от операций Минфина на валютном рынке".