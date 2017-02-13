Держатели крупных пакетов считают рынок акций РФ достигшим локальных максимумов - УК «Альфа-Капитал»

Спрос на рисковые активы в последнюю неделю немного возрос: индекс MSCI ACWI вырос на 1%, констатирует аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк. На рынок действуют все те же факторы – сильные данные по PMI и хорошие отчетности компаний в США. Но на последней неделе мы увидели некоторое смягчение риторики Трампа – например, по вопросу строительства стены с Мексикой. В аутсайдерах оказался российский рынок, где, вероятно, часть иностранных инвесторов фиксировала прибыль после мощного ралли прошлого года.

"В США отчитались уже более половины компаний, и можно подвести предварительные итоги: более 60% компаний отчитываются лучше прогноза, но особо выделяются три сектора – технологический, здравоохранение и финансы, - указывает А. Шенк. - Темпы роста прибыли в этих секторах близки к двузначным, и они показывают возможность роста даже в условиях циклического замедления экономики. Поэтому мы продолжаем держать бумаги этих секторов в портфелях. На российском рынке явно чувствуется желание ряда инвесторов зафиксировать прибыль. Под давлением оказались преимущественно индексные бумаги, где доля иностранцев наиболее высокая: Сбербанк, Роснефть и Лукойл. Отдельная история – это Газпром, упавший еще сильнее на фоне снижения доли в глобальном индексе. Продажи носят технический характер, его долю в портфелях вынужденно сокращают «индексные» фонды, которые по инвестиционной декларации должны придерживаться структуры индекса. Триггером же снижения доли в индексе стал выкуп Газпромом акций ВЭБа. Пакет стал казначейским, что формально привело к снижению доли акций в свободном обращении".

Также эксперт УК отмечает, что нерезиденты – не единственные игроки, кто, пользуясь относительно высокими уровнями, фиксирует прибыль в акциях. На первичном рынке заметно возрос объем предложения: разместился Детский мир, SPO провели ТМК и ФосАгро, на очереди РУСАЛ, а также возможно размещение EN+ и Совкомфлота. Крупные инвесторы всегда стремятся продать на пике, и рост предложения – это явный сигнал к тому, что держатели крупных пакетов считают рынок достигшим локальных максимумов.