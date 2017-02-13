Доллар ждет сигналов от Йеллен и экономических релизов - eToro

"После укрепления в конце минувшей недели доллар начал торги понедельника с роста к двухнедельным максимумам в паре с иеной, - комментирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Однако в целом настрой валюты выглядит неуверенным в преддверии ключевых событий недели. Евро и фунт сегодня укрепляются против «бакса», восстанавливаясь после недавних продаж. Долларовые быки получили сигнал к покупкам после того, как Трамп анонсировал скорое обнародование плана своей бюджетной политики. Но судя по непродолжительному и ограниченному росту валюты, участники рынка не спешат с оптимистичными выводами, хотя и надеются, что президент, наконец, переключится с протекционистской политики и решение внутриэкономических задач. В период ожиданий, который может составить 2-3 недели, USD будет получать определенную поддержку в случае падений, но массового открытия длинных позиций вряд ли стоит ожидать".

Кроме того, в последнее время усиливается неопределенность в отношении темпов ужесточения политики ФРС. Игроки уже практически не рассчитывают на мартовское повышение ставки, гадая, состоится ли вообще три цикла нормализации политики в этом году. Определенную ясность в этом вопросе может внести выступление Дж. Йеллен на этой неделе. Отчасти ожидания комментариев главы ФРС сейчас также сдерживают «быков» по USD, ведь не исключено, что мы услышим довольно осторожные заявления в связи с сохраняющейся неопределенностью в аспекте политики новой администрации Трампа.

Если же Йеллен подтвердит курс ЦБ на ужесточение и укажет на благоприятное состояние экономики, это придаст сил валюте. Также для доллара будут важны заявленные на эту неделю макроэкономические данные по розничным продажам, инфляции и другим индикаторам. Признаки ускорения темпов роста потребительских цен будут говорить в пользу скорого возобновления ужесточения денежно-кредитной политики в США.