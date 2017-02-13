Рынок акций РФ днем развернулся вниз вслед за нефтью, ММВБ ушел в минус из-за укрепления рубля

Москва. 13 февраля. Коррекция рынка акций РФ вверх вслед за растущими мировыми фондовыми площадками в понедельник быстро исчерпалась на фоне развернувшейся вниз нефти, индекс ММВБ ушел в "минус" в район отметки 2160 пунктов из-за укрепления рубля.

К 13:35 МСК индекс ММВБ составил 2160,58 пункта (-0,1%, минимум дня - 2156,6 пункта), индекс РТС - 1174,53 пункта (+0,9%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1%.

Доллар просел до 57,95 рубля (-0,29 рубля).

Подешевели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,7% и -0,8% "префы"), "Мосбиржи" (-0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,03% и -1,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%).

Лучше рынка выглядят акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%).

Рынок акций США в пятницу обновил максимумы трех основных индексов, завершив "в плюсе" третью неделю подряд. Инвесторы продолжают внимательно отслеживать заявления президента США Дональда Трампа и его администрации. В прошлый четверг Д.Трамп пообещал в ближайшие несколько недель сделать "феноменальное объявление" о планах налогообложения, а по итогам встречи в пятницу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Д.Трамп заявил, что США хотят свободных и справедливых торговых отношений с Японией, которая является основным азиатским торговым партнером Штатов.

Эти новости подогрели рост рынков акций Азии в понедельник (выросли Япония и Китай), также растут Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,1-0,6%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Тем временем, статистика из Японии указывает на ослабление темпов подъема экономики страны в четвертом квартале. Согласно предварительным данным, ВВП Японии увеличился на 1% в годовом выражении (ожидался рост на 1,1%) после повышения на пересмотренные 1,4% в июле-сентябре. Таким образом, экономический подъем продолжается четвертый квартал подряд, что является самым длительным периодом позитивной динамики с 2013 года, отмечает MarketWatch.

На нефтяном рынке в понедельник цены проседают после роста в пятницу на 1,6-1,9% на позитивном прогнозе от Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 13:35 МСК в понедельник составила $56,4 за баррель (-0,5%), мартовская цена WTI - $53,57 за баррель (-0,5%).

По данным МЭА, страны ОПЕК соблюдают соглашение о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки на 90%, что является рекордным показателем в истории. Также МЭА повысило оценки мирового спроса на нефть в 2016-2017 годах, но отметило, что страны, не входящие в ОПЕК, увеличат добычу на 400 тыс. б/с в 2017 году после сокращения на 800 тыс. б/с в прошлом году.

ОПЕК в понедельник планирует опубликовать очередной ежемесячный отчет о добыче стран-участниц картеля. Количество работающих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло еще на 8 и достигло 591, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes (показатель повышается четвертую неделю подряд).

Опасения, что нефтепроизводители США будут наращивать производство на фоне восстановления нефтяных котировок, оказывают сдерживающее влияние на глобальный рынок, отмечают эксперты.

Как отмечает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин, крепости рубля в настоящий момент ничего не угрожает - по крайней мере, до того момента, как новости из США вновь не ударят по нефтяным ценам.

Рубль уже пробил отметку 58 руб./$1, явный перегрев рынка может привести к коррекции из-за фиксации позиций спекулянтами. Интервенции ЦБ РФ в интересах Минфина, которые неожиданно оказались "засекреченными", не влияют на рынок прямо, а только поддерживают ослабление в определенные периоды. Грубо говоря, действия ЦБ РФ просто будут усиливать падение в случае общего ослабления валюты. Произойти это может в любой момент, учитывая сигналы о росте запасов и добычи нефти в США.

Как отмечает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов, рынок нефти довольно сдержанно реагирует на данные Baker Hughes об очередном росте числа активных нефтяных буровых в США. В пятницу цены выросли на отчете МЭА, отразившем 90%-ное исполнение плана по сокращению производства картелем в рамках сделки ОПЕК+. В понедельник рынку будет представлен отчет ОПЕК и, если рынок получит больше позитивных сигналов, возможно дальнейшее развитие оптимизма и очередные попытки выйти на уровни $57+ за баррель Brent. В противном случае игроки сконцентрируют внимание на не очень успешном продвижении сокращения добычи не-ОПЕК производителями, а также отсутствии дальнейших перспектив роста на фоне высокого уровня запасов.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, производители нефти, не входящие в картель ОПЕК, усложняют ситуацию: МЭА прогнозирует, что после снижения на 0,8 млн баррелей в сутки их добыча вырастет на 0,4 млн б/с в 2017 году, тем самым затруднив ребалансировку рынка. Также МЭА отметило, что в январе складские запасы нефти в странах ОЭСР выросли примерно на 50 млн баррелей относительно декабря после пяти месяцев сокращения.

В понедельник нефть проседает на статистике Baker Hughes о росте числа буровых. Однако рост нефтедобычи в США лишь на время отсрочит ребалансировку нефтяного рынка, так как его эффект будет компенсирован сокращением добычи и прогнозируемым МЭА ростом глобального спроса на 1,41 млн б/с.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в понедельник ожидается доклад ОПЕК, в котором будут отражены первые данные по сокращению добычи в январе. Российский рынок акций сдерживается как укреплением рубля, который снижает привлекательность рублевых активов, так и отсутствием каких-то больших идей. Надежды на новую администрацию США пока не оправдываются, и внутренних позитивных экономических событий также не наблюдается. Нефть застряла в узком диапазоне, что также не способствует оптимизму "быков". Лишь у рубля остаются традиционные факторы поддержки в виде снижающейся инфляции и высокой ставки ЦБ РФ. Даже покупки валюты в пользу Минфина РФ особого влияния на рубль не оказали, так как их объем остается незначительным для валютного рынка. На текущей неделе можно ожидать ужесточения риторики финансового ведомства, а также продолжения попыток укрепить российскую валюту. Между тем, у фондового рынка идей для роста нет. Если индекс ММВБ закроет день ниже отметки 2140 пунктов, то можно ожидать дальнейшего движения к 2030-2080 пунктам.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, "быки" копят силы для дальнейшего роста индекса ММВБ в район 2400 пунктов, и пока они отдыхают, этот индекс движется в рамках понижательного канала с границами 2110-2260. На уровне 2150 пунктов находятся одновременно две технические поддержки, поэтому в начале текущей недели ожидается отскок индекса наверх.

Цены на нефть перестали расти - участники рынка ждали данных о том, как выполняется соглашение ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи от 30 ноября 2016 года. Усилия нефтедобытчиков парируются возрастающей активностью сланцевых буровиков в США. Количество действующих буровых в США находится на максимуме с октября 2015 года. Нефтяные аналитики считают, что в середине этого года странам ОПЕК+ придется заключать новое соглашение по дальнейшему урезанию нефтедобычи.

Часть страхов, которые посеял новый президент США Д.Трамп, развеются, и это послужит драйвером для дальнейшего роста фондовых рынков. Кроме того, смягчение банковского регулирования и запуск инфраструктурных проектов в США уберегут американский фондовый рынок от масштабной коррекции. Следующее заседание Комитета по открытым рынкам ФРС состоится 14-15 марта, но примерно треть опрошенных ждут повышения ключевой ставки на этом заседании. После президентских выборов в США Dow Jones вырос уже на 10%. Президент США Д.Трамп заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что будет уважать принцип существования "одного Китая". Налаживаются отношения и с Японией. Возможно, дискуссия по потолку госдолга, которая состоится 15 марта в Конгрессе, вызовет определенную турбулентность фондовых рынков, так как будет сопряжена с критикой программы Д.Трампа, но, скорее всего, в первом полугодии ситуация останется под контролем "быков".

Как отмечают аналитики ИК "Русс-инвест", с технической точки зрения индекс ММВБ вновь вернулся в границы среднесрочного бокового коридора, ограниченного линиями 50-дневной и 200-дневной скользящих средних (2039-2162 пунктов). Поддержку российскому фондовому рынку оказывают относительно высокие цены на нефть и сохранение возможностей carry trade для глобальных инвесторов в российских активах. Хотя технически российские фондовые индексы выглядят перекупленными, указанные факторы краткосрочно оказывают поддержку рынку российских акций.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" днем в понедельник подешевели акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-8,6%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-6,5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-4,1% и -4,2% "префы"), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-2,3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-1,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,6%).

Подорожали акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+16,2% и +27,4% "префы"), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (+9,1%), "Галс-Девелопмента" (+6%), АО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (+5,2%), "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+4,2% и +9,2% "префы"), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 13:35 МСК составил 13,271 млрд руб. (из них 4,513 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).